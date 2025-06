Nico Williams, otra oportunidad como Joan Garcia

Nico Williams podría estar a las órdenes de Flick la próxima temporada / Javi Ferrándiz

El Barça ha adelantado los tiempos del relevo de Ter Stegen porque Joan Garcia era una oportunidad de mercado que no podía dejar escapar. Su cláusula de veinticinco millones era una ganga dadas sus excepcionales condiciones, edad y proyección de futuro. Era ahora o nunca y tanto la dirección deportiva como la directiva del club han decidido que había que abordar su fichaje. Con buen criterio, se ha aprovechado una oportunidad que puede ahorrar muchos millones.

Pues bien, la operación Nico Williams va por el mismo camino. El pasado verano no pudo ser y es una suerte que un año después se mantengan las mismas condiciones. En el caso del extremo del Athletic es la segunda oportunidad, ya no habrá más. Vuelve a ser ahora o nunca. Es un fichaje a precio cerrado, sobre los 60 millones, por lo menos diez millones menos, y también seis años menos de edad, que el otro futbolista que interesa, Luis Díaz, pero que el Liverpool no quiere soltar.

Encontrar a otro jugador de su calidad y proyección por menos dinero es prácticamente imposible y cada año que pase lo será más. Sin duda, Nico es otra oportunidad de mercado, como Joan Garcia, aunque con otra dimensión económica y la dificultad de no poder negociar con el Athletic.

Una oportunidad, por cierto, de doble sentido, pues Nico tampoco quiere volver a perder el tren del Barça. Sabe que en el Bayern no sería lo mismo y que renovar por el Athletic le obligaría a aceptar una cláusula más alta que le alejaría definitivamente del Camp Nou. Parecen condenados a entenderse...