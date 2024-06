Nico Williams ya es el mejor de la Eurocopa

ESPAÑA - GEORGIA / EFE

Sufrió España, pero acabó demostrando que sigue siendo la selección favorita a la victoria final. Eso sí, antes deberá ganar la final anticipada del torneo frente a Alemania. Un partidazo que visto lo visto deben temer más los locales que los españoles.

La primera parte finalizó con empate a uno y Georgia no tiró ni un solo chut a puerta. Ni un lanzamiento entre los tres palos y apenas alguna jugada trenzada. Renunciaron a la pelota y eso obligó a los de Luis de la Fuente a realizar todo el trabajo. Hasta el gol de los georgianos fue obra de Le Normand al intentar despejar un balón. España dominaba, pero no encontraba el camino del gol. A Pedri le falta esa chispa de antaño y Morata no remató ni una vez a puerta. Suerte de Rodri, ese futbolista que Guardiola ha hecho grande en el City y que también es pieza clave en la selección. Su tanto resultó decisivo para no irse al descanso con derrota.

Son también determinantes Nico Williams y Lamine Yamal que resultaron decisivos con sendas asistencias en los dos primeros goles. Luego, Williams, con un espectacular gol, demostró ser el mejor futbolista en lo que va de Eurocopa. Muy cerca suyo estaría Lamine Yamal que no podemos olvidar que todavía tiene solo 16 años y que no tuvo su habitual acierto de cara al gol. Otro culé, Dani Olmo, marcó el cuarto y definitivo.

Si España pule algunos de los errores cometidos en el primer periodo y Lamine y Williams están acertados de cara al gol, el combinado de De la Fuente lo tiene todo para poder competir con garantías contra Alemania. No será fácil, pero partido a partido están demostrando estar preparados para todo. Compiten, luchan y son un equipo. Antes de llegar a Alemania eran pocos los que apostaban por ellos y mucho menos por un técnico que estaba en entredicho. Ahora no le temen a nada ni a nadie. El viernes será un partidazo.