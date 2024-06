Nico Williams y Lamine Yamal para que se ilusione el barcelonismo

Nico Williams y Lamine Yamal celebrando un gol con España / EFE

No son lo mejores tiempos para los seguidores barcelonistas. Más decepciones que alegrías y un poderoso rival al que hacer frente que ficha lo más imponente del mercado como es Kylian Mbappé. Ante esa tesitura toca ser decidido, resolutivo y acertar al máximo en la respuesta.

Mucho Kimmich, mucho Xavi Simmons, y el verdaderamente desequilibrante, la frescura la representa, hoy en día, Nico Williams. Nico es desborde, velocidad pura, es talento total, algo que en este fútbol moderno no es fácil de encontrar y que se paga muy, muy caro. Viéndole de cerca y en la alta competición que es una Eurocopa, se le ve un jugador muy explosivo, desequilibrante y diferencial. Es imprevisible, tiene multitud de registros y variedades cuando enfrenta a un rival, es muy versátil, una de sus mejores virtudes. Merece la pena apostar por él. Es insultantemente joven para la experiencia y el potencial que tiene. Recuerdo la experiencia pasada de pagar casi 125 millones de euros por Ousmane Dembelé. Nico Williams está más hecho y sólo tiene 21 años, conoce a la perfección la liga y tiene mucha capacidad de mejora, mucha progresión aún, no se le ve el techo.

Ni siquiera pongo en valor la gran afinidad y complicidad que tiene con otros barcelonistas como Balde o Lamine Yamal, de los que es inseparable en las concentraciones, algo que suma y mucho. Un ataque juntando a estos dos extremos, Lamine Yamal que apenas va a cumplir 17 años y Nico Williams con 21, supone una perspectiva de enorme futuro. Un ataque demoledor de larguísimo recorrido. Abrir en canal las defensas con un frente de ataque tan amplio que no sabes por donde te van a entrar.

Entiendo que la afición del Athletic se pueda sentir dolida si el Barcelona intenta fichar a su gran perla pero es evidente que si no es pronto el Barcelona, a no tardar mucho serán los equipos de la Premier League, los grandes clubes ingleses, los que echen las redes en el extremo del equipo rojiblanco y además quiten de nuestra liga a uno de los atractivos más seguros para las próximas temporadas. Tras su enorme explosión en la Eurocopa su cláusula queda descompensada. La pagarían multitud de equipos. Calidad-precio es relativamente accesible con lo que se paga por ahí por jugadores no tan desequilibrantes.

En esta tesitura económica, para competir con las fuertes propuestas que le llegarán al jugador, se le debe tratar de convencer con un proyecto ilusionante en el que él y Lamine Yamal sean piezas fundamentales del engranaje del futuro Barcelona.

Este Barcelona no se puede equivocar en la situación económica que está y la de Nico parece una apuesta segura que unir al resto de jóvenes del primer equipo. Ilusión nueva.

El fichaje es Nico Williams. La ilusión, el futuro, es Nico Williams.