Nico Williams: ¿ilusión o ilusionismo?

Nico Williams, celebrando un gol con el Athletic Club / EFE

Sin ilusión no hay esperanza, no hay manera de avanzar y el futuro aparece oscuro y triste, el camino se transita cabizbajo, apuntando la mirada hacia los pies para no mirar al frente, donde solo espera la desazón. Así ha vivido el Barça demasiado tiempo y durante demasiadas épocas a lo largo de su historia, cuando el franquismo golpeaba duro o, más recientemente, durante la surrealista presidencia de Joan Gaspart o la travesía en el desierto que arrancó tras la pandemia.

Laporta llegó entonces con su sonrisa contagiosa, su optimismo patológico y su capacidad para convencer a un socio que volvió a confiar en él. El “ganas de volver a veros” y, sobre todo, la promesa de renovar a Leo Messi fueron los nuevos “Beckham firmará por el Barça”. David se fue al Real Madrid en 2003 y Messi, al PSG en 2021. La pancarta, hoy, luce descolorida.

Y es que una cosa es la ilusión y otra el ilusionismo, que es el arte del engaño. Los precedentes, pues, pero también la situación del club, que sigue en la UCI a nivel económico, obligan a mantener la cautela cuando se habla de fichajes cuya inversión necesaria es tan importante como la de Nico Williams. Joan Laporta dijo durante la Eurocopa que “hoy por hoy nos podemos permitir ficharle, podemos hacer frente al fichaje”, dijo en Catalunya Ràdio. Más allá de la falta de decoro a la hora de hablar de un futbolista con contrato en vigor en otro club que le obligó a rectificar (“respetamos mucho al Athletic”, dijo a los pocos días), la ilusión generada entre la afición, si la operación no puede realizarse, supondría un golpe durísimo que convertiría la ilusión en frustración, algo que el Barça no puede permitirse. No se lo puede permitir el club ni tampoco el presidente, al que habría que contabilizar una nueva promesa no cumplida.

Lamine Yamal, Nico Williams y Fermin en el avión de regreso a Madrid / SeFutbol

La reunión entre Deco y Félix Tainta, agente de Nico Wililams, en Zaragoza revelada por ‘Jijantes’ supone aumentar la dosis semanal de ilusión hasta tal punto que algunos aficionados, de forma espontánea, están colaborando a través de TikTok para sufragar el fichaje del extremo. Es saludable a nivel mental recordar que Deco también viajó a Turquía para firmar a Arda Güller, que acabó en el Real Madrid. La ilusión generada entonces por el turco ni se acerca a la expectativa que crea la llegada del mejor socio de Lamine Yamal en la Eurocopa. Llegados a este punto, la presión que el Barça se ha autoimpuesto, con su presidente a la cabeza, puede ser inversamente proporcional a la decepción que supondría no ser capaz de ejecutar el fichaje. Cuando las circunstancias son las que son, lo inteligente es la prudencia. A no ser que lo que en realidad esté en marcha sea un truco de ilusionismo al grito de “¿dónde está la bolita?”.