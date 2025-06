Nico Williams, el fichaje ideal para este Barça

Nico Williams se saluda con Iñigo Martínez antes de comenzar el partido / Dani Barbeito

De las épocas gloriosas del Barça podemos extraer varios aprendizajes que nos dan señales claras de la fórmula del éxito. El primero de todos es algo que el club aplica a la perfección: confiar en La Masia. El segundo punto, no menos importante, es el de fichar con cabeza para complementar lo que ya tenemos en casa y no moverse por impulsos populistas de estrellas y grandes nombres que, a menudo, terminan –como ya ha ocurrido– por arruinar al club. El último, que la plantilla, más allá de profesionales, sea un grupo de amigos que se entiendan entre ellos y que salgan al campo de fútbol como salen los niños a jugar en las plazas de los pueblos, que los dos únicos objetivos sean pasárselo bien y ganar. Por este orden. Es por eso que mi apuesta para la posición de extremo izquierdo no es otra que la de Nico Williams.

Desconozco el motivo por el que ha dejado de ser una posibilidad, desconozco si es porque a Flick no le gusta o por eso de que el tren del Barça tan solo pasa una vez –concepto que me parece estúpido–, pero basándonos en cual ha sido siempre la fórmula del éxito del FC Barcelona, no se me viene otro nombre en la cabeza que cumpla estrictamente con lo que es necesario para aportar calidad y buen ambiente a un equipo ya de por si competitivo. Claro que Rashford o Luis Díaz tienen un nivel tremendo y que, en caso de venir, uno u otro, probablemente marcaran diferencias, pero al primero lo veo un movimiento de riesgo si la operación incluye una futura compra obligatoria y al segundo un precio que no creo que nos convenga pagar dada nuestra situación financiera y desconociendo si acabará adaptándose a La Liga y al estilo de juego del equipo de Flick.

Quien de bien seguro no tendrá problemas en entender nuestro juego es Nico Williams: un jugador que exclusivamente ha jugado en La Liga y compañero de selección de muchos de los nuestros. Tanta ha sido la conexión, que, en la pasada Eurocopa, nos pareció a todos que él y Lamine llevaban años compartiendo vestuario.

Si viniese Nico nos aseguraríamos el talento, la adaptación –que ni siquiera haría falta–, la aceptación de tener que ganarse el puesto y un extra de buen rollo en el vestuario, nos aseguraríamos a una pieza más que encajaría a la perfección en nuestra receta del éxito. Encima, por 30 millones menos que el colombiano del Liverpool. Venga quien venga, como quien tomará la decisión son dos genios como Hansi y Deco, seguramente será un acierto, pero no sé yo querido lector, si compartes esta idea de que la pieza que necesitamos está quizás más cerca, es más barata y que tiene un nombre que no es ni Rashford ni Luis Díaz. Se llama Nico Williams.