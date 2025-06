Nico Williams: faltó mano izquierda

Deco, en buena sintonía con Laporta / JAVI FERRÁNDIZ

Imagínense por un instante que Luis Enrique, entrenador del PSG, o su director deportivo, Luis Campos, le conceden una entrevista a L’Équipe, por poner un ejemplo, y se les ocurre decir algo así como “sabemos que Lamine Yamal quiere jugar en el PSG y trabajamos para hacerlo posible”.

¿Qué estarían diciendo ahora Joan Laporta y Deco? Más aún: ¿cómo reaccionaría ese ejército de ‘bots’ y cuentas falsas en 'X' controladas por una agencia de comunicación cada vez que se critica al presidente o a su junta? ¿O ese grupo de Telegram que se coordina para dar una respuesta conjunta ante cualquier ‘amenaza’ exterior? O esos versos libres a los que, como premio, se les invita a los actos del club.

Esta vez Laporta ha sido más comedido que Deco. Al menos, el presidente nunca ha mencionado el nombre de Nico Williams en sus declaraciones, pero su director deportivo, creo, no estuvo acertado al afirmar en una entrevista que Nico quiere jugar en el Barça. Era innecesario hacer enfadar más todavía al Athletic y, obviamente, poner en una situación incómoda al futbolista. El Barça es el Barça, sí, pero no es el Rey del Mambo.

El club vasco tiene todo el derecho del mundo a sentirse molesto, como lo estaría el Barça si le hubieran hecho lo mismo con Lamine Yamal o cualquier otro jugador franquicia. Sí, sí, ya sabemos que la selva del fútbol es así, pero al menos hay que saber guardar las formas y no hacerle a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti.

Además, si es cierto que Nico ya le dio el “sí, quiero” al Barça hace unas semanas, lo que tenía que haber hecho el club al día siguiente era depositar su cláusula de rescisión. Así de simple. Esto pasa como con las querellas. No se anuncian, se ponen.

He leído que el FCB no va a tener problemas de dinero para abonar la cláusula de 60 millones ni para cumplir con el 'fair play'. Hubiera bastado con estar presentes en el Mundial de Clubs y, sobre todo, con no pagarle la indecente e innecesaria comisión que le han pagado a Darren Dein por hacer de mediador entre Nike y el FCB.

Dicho todo esto, permítanme dos apuntes más. Es de vergüenza ajena que programas de canales de televisión que se hacen en Madrid abran sus informativos deportivos criticando al Barça por el tema Williams cuando el Real Madrid estuvo tres años dando por saco al PSG con Mbappé y esos mismos programas/periodistas hacían palmas con las orejas.

Y segundo, toda mi solidaridad con Joan García y Nico Williams. Nosotros no somos nadie, ni los aficionados tampoco, para fiscalizar sobre decisiones que solamente les afectan a ellos a título individual, a su vida privada y a sus familias. Tienen todo el derecho del mundo a escoger dónde quieren jugar y si fichando por el Barça creen que van a progresar económica y deportivamente, hacen muy bien. Olvídense de eso de “traicionar el escudo”. Es obvio que en el Barça dispondrán de más oportunidades para ganar títulos importantes y adquirir más reconocimiento individual, además de engordar su cuenta corriente. ¿Qué padres no querrían eso para su hijo?

Los clubs son los primeros en darle una patada en el culo a un futbolista cuando no les interesa más, así que los jugadores hacen muy bien en pensar primero en ellos mismos.

A Deco, que ha acertado con los fichajes de Joan García y Nico (cuando sea oficial), solo le sobró una frase. Nos hubiéramos ahorrado mucho ruido.