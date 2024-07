Nico, Olmo y Merino se pagan con De Jong y Raphinha

De Jong, Raphinha y Araujo se lamentan tras el gol de Hugo Guillamón / Javi Ferrándiz

El destino ha puesto ante el Barça la oportunidad histórica de poder fichar a tres jugadores de altísima calidad y en los momentos álgidos de sus carreras por una cantidad ciertamente razonable para los tiempos que corren. Poder fichar a Nico Williams y Olmo a precio fijado de 58 y 60 millones, respectivamente, solo con ponerse de acuerdo con los jugadores es un chollo se mire por donde se mire e intentar sacar a Merino por unos 30 millones, tres cuartos de lo mismo, que nadie lo dude.

Ahora bien, el Barça está tieso económicamente hablando; en otros tiempos, los tres ya vestirían de azulgrana, pero ahora ya no vale con pedir créditos, ahora hay que vender activos y jugadores. La vaca de las palancas ya está muy ordeñada, así que habría que hacer caja con futbolistas que mantienen un alto caché pero que aquí no han rendido o tienen sus posiciones bien cubiertas.

De Jong es un caso de manual. Y Raphinha, una vez fichados Nico y Olmo, sería prescindible. Los dos juntos tienen un valor de mercado de 120 millones... idéntico a las cláusulas de rescisión del delantero del Athletic y el del Leipzig. Así que ¡bingo!

Primero, que Laporta cumpla su palabra y logre el ansiado 1:1 y luego, tanto tengo, tanto gasto. Fácil, ¿verdad? Pues no, ni muchísimo menos. Si De Jong y Raphinha, u otro que pudiera activarse, no quieren irse, no hay nada que hacer. La paradoja es que es más difícil traspasar que fichar. El poder lo tienen los futbolistas y sus representantes, por eso ellos ganan (mucho) dinero y el 99% de los clubs lo pierden. Habrá que seguir luchando...