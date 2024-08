Ni Nico ni Chiesa ni Nike ni explicaciones

Laporta fue claro en su mensaje que quién viene al Barça tiene la responsabilidad de luchar por los títulos / JAVI FERRANDIZ

Se ha cerrado el mercado de fichajes con la sensación que el presidente Laporta y los suyos se han engañado a sí mismos. Nos aseguraron que Nico Williams estaba fichado y cuando vieron que era imposible traerlo intentaron desviar la atención con Chiesa. Ni uno ni otro y eso que el presidente, en el acto de presentación de Flick, aseguró que el club podía fichar a dos futbolistas del nivel de Nico y Olmo. Pues no, ni podían ficharlos ni inscribirlos. Habría que ver que hubiera ocurrido con Dani Olmo si Christensen no se hubiese lesionado… Digo que se engañaron ellos mismos porque asegurar que ciertos fichajes estaban hechos o que el contrato con Nike ya estaba firmado ha producido una enorme desilusión entre los socios y una falta de credibilidad de los dirigentes que tardarán mucho tiempo en recuperar.

La empresa textil norteamericana tiene ahora la sartén por el mango tras la sentencia judicial favorable que descartó la demanda del club. A todo eso, tras vacilarles con Puma y amenazarles con crear una marca propia, acabarán renovando con ellos. Pues sí, claro, firmarán pronto un nuevo contrato, pero ahora el timing corre a cargo de Nike. Es verdad que Laporta mejorará el contrato, pero las formas también son importantes y, más aún, con socios estratégicos. Hay más. Dos meses después de cerrar la temporada nadie sabe cómo están los números del club. Ni tan siquiera cuánto dinero ha aportado finalmente la empresa de catering que ha entrado en lugar de la fracasada Libero.

En lo deportivo, sabemos que de los seis fichajes de la pasada temporada no queda ni uno, que Vitor Roque no se ha podido vender y que Gündogan se ha ido gratis. Poco más. Sin embargo, no todo es negativo. El fichaje de Hansi Flick y el de Dani Olmo son un acierto, pero el equipo tiene carencias. Lo sabe Laporta, lo sabe Deco y lo sabe el propio Flick, aunque sea generoso y elegante en sus declaraciones.

En fin, el presidente, por un lado, y Deco por otro están obligados a dar explicaciones. Y digo obligados porque hasta que no se demuestre lo contrario, el Barça sigue siendo un club de los socios. Por tanto, no pueden esconderse más. Cada día que pasa es peor para ustedes.