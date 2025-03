Neymar: resurrección o muerte en diferido

Neymar Jr. celebra uno de sus goles con el Santos / EFE

Un paso atrás para dar dos delante. Es lo que ha hecho Neymar al abandonar el millonario contrato en Arabia Saudí y retornar al club de sus orígenes en Brasil. Desde que se fue del FC Barcelona, su caída ha sido constante. Primero en el PSG en cuya primera temporada brilló, pero las constantes lesiones fruto de su mala conducta como deportista le penalizaron hasta el punto que en París estaban hasta el gorro de él y se lo sacaron de encima previo pago de un traspaso. En Arabia Saudí tocó fondo y la retirada planeó sobre su figura, pero rechazó esta posibilidad pensando en que todavía no lo había hecho todo en el mundo del fútbol.

Le quedaba un Mundial en 2026... y vete a saber qué más. Por esta razón, irse a Brasil ha sido la primera decisión inteligente desde que fichó por el Barcelona. Desde el ‘se queda’, fue un error tras otro. Irse a París, su comportamiento, su manera de vivir, su traslado a Arabia... Ahora ha acertado al dar un paso atrás para recuperase primero como futbolista y luego, quizás como estrella. El tanto olímpico logrado en un partido como respuesta a los pitos de la afición es algo al alcance de muy pocos, poquísimos. Fue una obra maestra digna de un fenómeno.

Es cierto que solo es un fogonazo, una aparición, un momento. Y acaba de llegar a Brasil, donde solo ha disputado 7 partidos (3 asistencias y 3 goles). Veremos si se trata de una resurreción o de una muerte en diferido. El caso de Neymar tiene similitudes al de Ronaldinho, otro jugador con unas capacidades excelsas pero que la mala vida (o la buena) le llevaron a no poder expresar con continuidad su talento. ¿Será capaz Neymar de reconducir su vida? ¿Será capaz de retomar el camino real de un verdadero deportista? A sus 33 años ¿tiene capacidad de maniobra para corregirse? Son dudas que se plantean con este jugador cuya principal debilidad era la constancia. Apartir de allí, llega la gran pregunta: ¿Tiene las puertas abiertas del FCBarcelona? Hoy, evidentemente no. Neymar no tiene futuro en el club azulgrana. Pero recordemos que el fútbol cambia todo muy rápido.