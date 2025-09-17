Un Newcastle sin Isak pero con corazón, millones y Woltemade

Woltemade se ha convertido en la gran apuesta de futuro del Newcastle / Newcastle FC

Esta semana empieza la Champions League, consolidando el formato establecido la temporada pasada. El cambio le ha sentado muy bien al torneo y además este año hay algunas novedades en cuanto a la forma de clasificación al final de la liguilla. Se ha decidido que el equipo mejor clasificado tendrá ventaja en la siguiente eliminatoria y jugará la vuelta en casa. Fue el Barça quien reclamó este cambio y la UEFA atendió la idea y la ha aplicado.

Entre ligas, selecciones y Champions habrá muchos partidos. El calendario será muy comprimido y los entrenadores deben pensar y gestionar con acierto las rotaciones porque serán necesarias. Habrá dos partidos por semana y, además de estar bien físicamente, la frescura, energía y capacidad mental jugarán un papel clave.

Arranque Premier

El Barça se estrena contra el Newcastle en su estadio, St. James Park, con unos 52.300 espectadores que son considerados de los más apasionados y leales de Inglaterra. El ambiente es eléctrico, con cánticos continuos especialmente en la grada Gallowgate End. Los hinchas se sienten muy unidos a su ciudad y club y muchos se llaman orgullosamente ‘toon army’, el ejército de dibujos animados. Es decir, el ambiente será brutal para presenciar un partido de esta envergadura.

El Newcastle se ha gastado este verano unos 255 millones de euros en fichajes: Nick Woltemade, delantero centro procedente del Stuttgart, internacional por Alemania que costó 69 millones; Antony Elanga, un extremo procedente del Nottingham, internacional sueco (55 millones); Jacob Ramsey, pivote procedente del Aston Vila, internacional sub21 de Inglaterra (43); Yoane Wissa, delantero y extremo internacional congoleño (55 millones); Malick Thiaw, un central procedente del Milan, internacional por Alemania (35); Antonio Cordero, extremo procedente de Málaga, internacional sub21 de España, gratis; Seung-Soo-Park, extremo izquierdo muy joven procedente de Suwon Bluewings, internacional sub 20 Corea, gratis; Aaron Ramsdale, portero procedente de Southampton, exinternacional Inglaterra, cesión.

También ha sufrido bajas importantes: Aleksander Isak , transferido a Liverpool; Lloyd Kelly, transferido a Juventus; Sean Longstaff, transferido a Leeds United y Martin Dubravka, transferido a Burnley

Caso Isak

La baja más importante es Aleksander Isak. El equipo notará su ausencia por su polivalencia, versatilidad, capacidad creativa, goleadora y asistencias. Han firmado buenos delanteros, pero ni uno de ellos supera a Isak en aspecto asociativo, que contra el Barça para ellos es un inconveniente importante.

Después de las cuatro jornadas de la Premier, Newcastle está décimo clasificado acumulando cinco puntos de doce: una victoria contra Wolverhampton (1-0 en casa), dos empates a cero contra Leeds y Aston Villa fuera y una derrota contra el Liverpool en casa. En total, 3 goles marcados y 3 encajados. Poca efectividad y también pocos encajados, los tres ante el Liverpool.

Eddie Howe, el actual entrenador, es joven, con vocación ofensiva y buenos conceptos en fase de contención. Forma parte de los jóvenes entrenadores ingleses que se salen del típico míster británico con el fútbol directo, balones en largo buscando muchas disputas aéreas y ser duro en los contactos. Le gusta que su equipo elabore en la fase de construcción, que sea creativo y con mucho ímpetu.

Su sistema preferido es 4-3-3, en alguna ocasión recurre al 5-3-2 aunque creo que contra el Barça no será conservador y saldrá con cuatro en la línea defensiva, tres en medio campo, dos extremos y un delantero centro. Es fiel a su sistema y los titulares no varían mucho porque le gusta construir un once y perfeccionar tácticamente a partir de ahí.

Bloque definido

Los dos centrales son muy experimentados: Schar (33 años) y Dan Burn (33 años). Son altos, potentes, fuertes cuando van al choque y poderosos en el juego aéreo. Schar es mejor en la salida de balón y Burn es muy posicional, más centrado en defender. No son rápidos, pero con buen control en sus zonas debido a la experiencia que tienen.

Tripier (34 años) es un lateral derecho potente, rápido, difícil de superar en el uno contra uno, con peligrosas incorporaciones en ataque y capaz de asistir con facilidad. Le conocemos de su etapa en el Atlético Madrid.

Tino Livramento (22 años) es el lateral izquierdo, con notable capacidad aeróbica e intenso en el marcaje individual. Es diestro y sus incorporaciones en ataque son entrando por dentro, ganando duelos a base de juego asociativo. No rompe por fuera y es incómodo tener control sobre él porque es listo a la hora de ocupar espacios libres en transiciones ofensivas.

Tonali, Bruno Guimaraes y Joelinton son centrocampistas diferentes, muy bien compenetrados, coordinados en movilidad. Los tres tienen suficiente calidad en la fase de construcción, capaces de crear jugadas de calidad, hábiles para salir de la presión y sorprender en las incorporaciones en ataque en zona de finalización -asistir o finalizar-. Los tres interpretan bien las transiciones defensivas-ofensivas, aportan equilibrio y pausa al equipo cuando es oportuno y ofrecen a los propios laterales, extremos y delanteros juego asociativo con mucho sentido. En contención y recuperación trabajan por igual, demostrando solidaridad, sacrificio y responsabilidad. Son el corazón del equipo.

En los extremos tenemos a Barnes (27años) por la izquierda y Murphy (30años) o Elanga (23años) por la derecha. Son jugadores de las mismas caracteristicas. Barnes es diestro, juega por la izquierda, buscando 1x1 consciente de su calidad en el desequilibrio. Tiene velocidad y dominio de balón en plena carrera en espacios abiertos. Es peligroso en transiciones ofensivas. Murphy a veces es demasiado individualista, pero con las mismas características por la derecha. Puede superar por fuera y poner centros bien dirigidos y medidos. Elanga, recién fichado, formado en el United, es zurdo y como extremo derecho es hábil en espacios reducidos entrando por dentro. Asiste y le gusta chutar buscando posición por dentro y colocar balón en el palo largo. Los tres son talentosos y en varios duelos imprevisibles.

Arriba, como delantero centro y recién fichado de Stuttgart, Woltemade (23años) es titular y con su altura (1,98m) es apuesta del club como recambio de isak. Aunque es muy alto, está bien coordinado, con el balón es hábil asociándose y capaz de reaccionar con rapidez en espacio reducido y ejecutar con precisión. Tiene gol, sabe jugar de espaldas a la portería y es difícil ganarle en el juego aéreo. Atentos a sus anticipaciones en remate y también en propia área es importante en los córners en contra .

Otra opción es Osula (22 años ) delantero que destacó mucho en el último campeonato de Europa sub21, jugando con Dinamarca. Es diferente, no es tan alto (1,80m), con más movilidad, bajando a recibir y buscando profundidad con notable velocidad y acciones con pocos toques. Tiene gol y sabe aprovechar la confusión en el marcaje de dos centrales contrarios. Es compatible con Woltemade y pueden jugar juntos.

Máxima intensidad

Es un equipo muy físico, intenso, con ritmo alto en las transiciones, intentando presionar con cierta agresividad al rival, motivados con el apoyo y ruido de su público y sobre todo reduciendo mucho los espacios en fase defensiva. Acumulan jugadores en medio campo, intentando estar muy juntos en las basculaciones obligando al contrario a cambiar de orientación de juego. En fase de ataque intentan romper por las bandas con los extremos o incorporaciones de los dos laterales que son muy ofensivos. Posee jugadores altos y en las faltas laterales y saques de esquina son peligrosos, como también en su área en contra es difícil de superarles en el juego aéreo y rematar con comodidad.