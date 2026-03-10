Newcastle como gran trampolín de este Barça

En una temporada con más altibajos que la anterior y con demasiados contratiempos, el Barça de Flick necesita un empujón serio y sólido para autoconvencerse de que sí, de que puede ofrecer las prestaciones del año pasado y ser capaz de aspirar a todo. Pese a atravesar varios baches y vivir alguna noche aciaga como la del Metropolitano, tanto Flick como la plantilla llegan a las puertas de la eliminatoria ante el Newcastle con el objetivo de insuflarse de moral y de demostrar a Europa de que hay que tenerlos en cuenta de cara a una lucha encarnizada por el título.

Arsenal, Bayern, PSG, City, Liverpool. Hay potencias que asustan, pero este Barça dejó claro la pasada campaña que tiene argumentos de sobras para hacer daño a cualquier perfil de rival. Eso sí, para ello hay que reafirmar varios aspectos fundamentales para que el ‘método Flick’ recupere la frescura y la capacidad de causar dolor en los oponentes. Para ello tienen que darse varios factores. Uno de ellos está bien afinado y es Lamine Yamal.

El factor Lamine

Hace ya unas cuantas semanas que está mostrando una versión diferencial. Y en días más grises como el de San Mamés te pica una vez con veneno, suficiente para sacar adelante partidos más de cemento armado. Otro aspecto vital, la fiabilidad defensiva. Como el propio Flick ha firmado recientemente, no se trata tanto de que la defensa esté bien tácticamente y afinada, sino que la presión arriba se ejerza correctamente. Con armonía, orden e intensidad.

Este Barça necesita morder en la presión para carburar. A partir de ahí la línea adelantada sufrirá más o menos. Un ‘pressing’ bien ejecutado minimiza riesgos luego jugando con el bloque tan alto. Si hay resquicios y desajustes y el rival supera la primera línea de presión con facilidad, quedas demasiado expuesto. Es lo que sucedió ante el Atlético en la ida de Copa. Dejaste vendida a tu retaguardia y el cuadro colchonero, con sus puñales por banda y futbolistas capaces de picar al espacio, te destrozó por completo. Hansi lo admitió y lleva trabajando todos estos días para pulirlo.

El empujón de moral del Atlético

Y lo cierto es que la versión del equipo ha mejorado ostensiblemente en ese aspecto. Un gol encajado en los últimos cuatro partidos, tres porterías a cero. Esa ‘semiremontada’ ante el Atlético, por sensaciones e imagen, fue un espaldarazo perfecto. Y ahora toca acabar de rematar en Newcastle. Un partido convincente y un resultado favorable sería el mejor impulso para que el vestuario terminara de creérselo. Creerse candidato a todo. La Liga está bien encarada, aunque a nadie se le escapa que este pobre Madrid está ayudando a allanarlo todo. Hay que dar un golpe sobre la mesa en Europa.