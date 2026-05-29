De Negreira al Mundial

Ha salido el dato. El Barcelona finaliza la temporada como el equipo de la Liga EA Sports con el cual más errores ha cometido el VAR. A ver si con esto se callan algunas bocas que no han parado en toda la temporada de nombrar a Negreira como si de un multiusos se tratase. Para cualquier sospecha Negreira ha sido el recurso. Que se lo digan al saliente entrenador del Real Madrid que se ha pasado los cuatro meses que le ha durado el cargo hablando del tal Negreira.

Seguramente, sin esos errores arbitrales los de Flick hubiesen ganado la Liga un poco antes de lo que lo han hecho. Pero bueno, esto es agua pasada y ahora hay que encarar la próxima temporada con la esperanza puesta en los refuerzos que sin duda le hacen falta al equipo.

Estos días, como viene siendo habitual en esta época, van saliendo decenas de nombres de jugadores que están en la órbita de Deco, sobre todo para ocupar la plaza que ha dejado Lewandowski. La pasada temporada el polaco marcó muchos menos goles que la anterior y necesitamos un killer que marque muchos. No será fácil, pero por lo que me consta la dirección deportiva va por el buen camino más allá de si vendrá o no Julián Álvarez.

Mientras tanto, en la capital andan ocupados por unas elecciones convocadas a toda prisa por Florentino, el cual, en su chocante rueda de prensa de hace unos días, invitaba a que se presentara algún candidato para debatir propuestas. Le ha salido uno y ahora recoge manguera, se arruga y dice no querer tener con Enrique Riquelme un cara a cara tan necesario en cualquier elección.

Al Real Madrid solo le ha faltado no tener ni un solo jugador convocado para el Mundial. La verdad es que la mayoría de culers se alegran más de la ausencia de madridistas que de la presencia de ocho jugadores del Barça en el equipo nacional.

Personalmente, a mí me estimula tener jugadores del Barça en la selección; de hecho, en el Mundial de Sudáfrica, gracias a siete jugadores azulgranas, la selección ganó su primera Copa del Mundo. Estaría muy bien repetirlo, esta vez con ocho.