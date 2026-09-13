¿Necesita el Barcelona el Balón de Oro?

¿Tan Importante es ganar el Balón de Oro? Unos galardones que no incluyen entre sus treinta jugadores más importantes de la temporada a Pedri y Raphinha quedan de por sí descalificados de inicio.

Es verdad que como todo en el mundo del fútbol es cuestión de gustos y de opiniones siempre subjetivas, pero hay decisiones que claman al cielo por lo clara y rotundas que son como las presencias de algunos futbolistas como Quiñones o Mané y la exclusión de los dos genios del Barcelona, que en cualquier clasificación mundial, deberían estar entre los diez o quince mejores jugadores del mundo, de manera casi indiscutible.

Un año más volvemos a debatir sobre los merecimientos de los futbolistas, y quién es más acreedor a llevarse el premio al mejor jugador del mundo. Durante mucho tiempo hubo unanimidad en casi todos, menos el madridismo más intransigente, en que Messi era el mejor jugador del mundo. Porque si se premiaban las cualidades técnicas y tácticas y la inteligencia en el juego, no había otro genio como el rosarino, ni nadie que se le acercara, por más que a causa de su enorme competitividad y su eficacia goleadora, Cristiano fuera al que más le acercara.

Otra cosa es valorar el rendimiento de una temporada y ahí si entraríamos en muchos debates. Uno de ellos, sobre la calidad individual del jugador y sus estadísticas; es decir, o bien sus goles o bien su contribución al juego.

Y otra evidentemente, la aportación al colectivo y la ayuda a que, por ejemplo, sus equipos consigan los objetivos de la temporada en forma de títulos. Ya sea con la selección nacional o a nivel de clubes. Y la realidad es que deberían estar un poco unidos, pues no se puede descartar la aportación individual como es el caso de jugadores como Mbappé, Haaland, o la aportación al colectivo, como es el caso de futbolistas como Lamine, Pedri o Rodrigo.

La gran verdad es que nunca nos pondremos de acuerdo; cada uno tendrá sus preferencias, y es normal. Y al final uno acaba pensando en cuánto de importante es que te den el Balón de Oro. Hasta qué punto necesita el futbolista, y sobre todo su club, ese galardón. Os sorprenderíais de algunos de los nombres históricos y grandiosos que fueron omitidos reiteradamente en esta egocéntrica carrera por ser nominado Balón De oro.

Es un producto más de la mercadotecnia, de la venta de imagen y que incluso rentabiliza más la propia empresa organizadora que los futbolistas. A buen seguro que la mayoría de los seguidores de los equipos valoran tanto a sus jugadores, reciban o no ese Balon De oro y les considerará igual de bien el día antes o el día después de la consecución. Ellos mejor que nadie saben lo que dan a su equipo y el rendimiento real en el césped.

Entiendo y es muy humano que los futbolistas, egoístamente también quieran ser galardonados, porque, por otra parte, es de los pocos reconocimientos internacionales que existen y que acaban por confirmar el estrellato de los jugadores, pero no debería ser tan así.

Los entrenadores saben lo que tienen en sus filas y valoran lo que hacen los suyos, y tampoco necesitan que los de fuera les digan qué son y qué valen sus futbolistas. A veces puede generar envidias en un vestuario.

Entre todos le hemos dado una autoridad exagerada a ese Balón De Oro y casi categoría de dogma cuando realmente es un grupo de periodistas con sus gustos particulares que nos tienen que decir si ese es el mejor o es el otro.

Hay una lista enorme y muy significativa de grandes futbolistas con trayectorias espectaculares que nunca consiguieron ganar el Balón de Oro y no por ello han sido menos grandes. Que se lo den a quien quieran. El Barcelona ya sabe los Balones de Oro que tiene en su plantilla. Gracias.