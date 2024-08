¿Es neceario Dani Olmo?

¡Acuerdo entre el FC Barcelona y el RB Liepzig por Dani Olmo! / Sport

Las dudas que genera el fichaje de Dani Olmo son más que comprensibles viendo como se ha fichado los últimos años. El miedo a que vuelva a ser otro fracaso millonario del Barça como lo han sido Dembélé, Coutinho y compañía, hace que la afición blaugrana vea con ojos reticentes cualquier incorporación salvándose el que parecía ser el culebrón estival, Nico Williams.

Sin descartar un giro de guion que parece poco probable, parece que el jugador más deseado por los culés se quedará en Bilbao una temporada más. Pues así, Olmo, es el gran nombre de este mercado en el que La Liga sale reforzada con la llegada de Mbappé, Julián Álvarez o el mismo Dani. ¿Pero futbolísticamente está justificado este escepticismo con la llegada de Dani Olmo? La respuesta, para alguien que entienda un poco sobre este deporte, es no.

Aunque las incertidumbres sobre como compaginar a Olmo con un Fermín en estado de gracia o si es necesario un jugador que ocupa un puesto a priori ya sobrepoblado sean comprensibles, el jugador de Terrassa sube sin duda el nivel de esta plantilla, y teniendo en frente una temporada repleta de partidos y con la necesidad urgente de ganar títulos, jugadores así son los que pueden solventar ciertas carencias que hemos sufrido en el pasado ya sea por planteamientos erróneos o por lesiones. A Dani Olmo se le añaden -un año más- varios jugadores de La Masía que empiezan a despuntar demostrando -una vez más- que la escuela del Barça es la mejor escuela del mundo; una verdadera e imparable fabrica de talento. Por mucho que a algunos les pese en el alma.

Más allá del evidente jugadorazo que es Olmo, la otra duda que sobrevuela por la usualmente inquieta cabeza de la afición blaugrana es si realmente el precio pagado es un precio justo. No sé si algún lector compartirá la sensación de que, cuando se trata del Barça, los precios de las incorporaciones se inflan de manera absurda; o el Barça no sabe negociar o nos toman el pelo. O las dos cosas. Cierto es que hasta que no veamos el rendimiento y la aportación de Dani, no podremos valorar si la cifra pagada ha sido la correcta o no. Muchas veces hay fichajes caros que salen baratos y viceversa.

Claro que, viendo la situación económica del club, lo más normal es que recemos a quien se deba rezar para que no salga mal; un nuevo error de tantos millones sería imperdonable sabiendo que hace años que se deben hacer malabares para que los números salgan. Mientras a unos les rebajan concesiones de aparcamiento de 1000 a 1 por arte de magia, otros buscan vender activos para poder inscribir a sus jugadores. A la espera de nuevas incorporaciones y posibles salidas, conociendo el talento y considerando la calidad exhibida en la última Eurocopa, es indudable que la llegada de Olmo es una buena noticia para un equipo que está obligado a jugar bien, ganar títulos y competir de tú a tú con los grandes equipos de Europa. Así que la pregunta ¿Es necesario Dani Olmo? Tiene una respuesta obvia; SÍ. Un sí en mayúsculas.