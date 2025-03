¿La NBA viene a salvar al baloncesto europeo?

Adam Silver dio cuenta ante los medios de los acuerdos alcanzados con los propietarios de la NBA / NBA

Menudos días hemos vivido esta última semana con el futuro desembarco de la NBA en nuestro baloncesto, con la creación de una competición que amenaza con acabar con la hegemonía de una Euroliga que puede vivir un trasvase de equipos que la deje herida de muerte.

Pero para ello todavía hay que esperar a ver los planes que la competición americana tiene en Europa junto a la FIBA, que tras no conseguir arrebatarle el protagonismo deseado a la Euroliga con su Champions, se prepara para un segundo asalto que esta vez sí que puede ser definitivo. A día de hoy todo está en un proceso muy embrionario, y a diferencia de lo que sucedió con la Superliga de fútbol, el anuncio de la creación de esta nueva competición todavía mantiene la incógnita de saber qué equipos la integrarán. Esperemos que no sea tan 'chapucera' como la futbolera.

¿Tanto dinero hay en Europa?

De entrada, pensar en el desembarco de la NBA en nuestro baloncesto deja más que claro que la competición americana ve una oportunidad de hacer negocio en Europa. Tiene que quedar claro que esa es la premisa principal sobre la que radica el proyecto. La prioridad de la NBA, como es lógico, es la NBA, y si luego hay posibilidad de rascar dinero más allá de las fronteras americanas, pues hacia allí que irán. Dicen que entre Europa y Oriente Medio pueden conseguir ingresar más de 3.500 millones de euros al año. Tengo muchas dudas sobre la veracidad de dicha afirmación.

Adam Silver, en su visita a París / AP

La Euroliga expande fronteras para ingresar más dinero

Porque solo hay que ver que la Euroliga, para encontrar más ingresos, ha tenido que irse a Emiratos Árabes Unidos. Primero, para conseguir 25 millones de euros por la Final Four de la presente campaña. Podrían ser 50 más con dos ediciones que están apalabradas. Y luego por la entrada de Dubai a la competición, con un acuerdo para los próximos siete años, de un montante total de unos 70 millones de euros, que se traduce en un millón para cada equipo propietario de la Euroliga. Y ahí es donde, para mí, está el gran problema: creo que el mercado europeo no da para más, y que con la actual competición, los equipos se tienen que conformar prácticamente con migajas.

Los premios económicos de la Euroliga distan mucho de ser atractivos: el subcampeón no llega al millón de euros, mientras que el equipo que se hace con el título, supera con dificultades el millón y medio de euros. ¿Qué supone ese dinero en presupuestos que superan los 45 y 50 millones de euros?

El aura de la Euroliga

Es complicado, porque la esencia que tiene la Euroliga es prácticamente única a nivel mundial. Y ante un cambio de competición, todo eso podría verse afectado, que no desaparecer. Porque no hay ninguna duda de que la NBA no montaría una competición sin los grandes nombres de nuestro continente, contando equipos y jugadores. Y ahí es cuando entrará en juego el dinero que pueda hacer algo más sostenible los grandes proyectos de nuestro continente, ya que los equipos que sí que consiguen cuadrar números están muy lejos de los grandes transatlánticos que ya han normalizado palmar 20 o 30 millones de euros cada año. Si con la entrada de la NBA esto cambia, mucho me temo que estamos ante un nuevo paradigma en nuestro baloncesto, tal y como ocurrió hace 25 años. Veremos...

FALTA EN ATAQUE

Todo el apoyo para los compañeros de Relevo

La semana pasada se certificó la triste noticia de que Relevo cierra, y que cesará su actividad el próximo mes de mayo. Siempre es una mala noticia ver como un medio tiene que bajar la persiana, alimentando una frase que lleva demasiado tiempo pronunciándose, como es la precariedad que vive el sector. Pese a que hayan sido competencia, no hay ningún problema en reconocer que han hecho un muy buen trabajo con el baloncesto, con una Noelia Gómez Mira que en estos tres años de proyecto se ha confirmado como una de las mejores periodistas de basket de nuestro país. Le lloverán propuestas, no tengo dudas. Mucha fuera y ánimos para toda la familia de Relevo.