Nadie quiere el mundial de MotoGP 2027

El Mundial de MotoGP ha llegado a su ecuador. El Gran Premio de Alemania ha marcado el inicio del parón veraniego con una clasificación general más que ajustadas. Pocos podían imaginar, hace apenas algunas carreras, que se llegaría a este punto con uno de los campeonatos más abiertos de los últimos tiempos. Quedan muchas carreras por delante, diez, once si finalmente se celebra el Gran Premio de Qatar, y a día de hoy, pocos se atreverían a dar un pronóstico, teniendo en cuenta que cada una de las pruebas trae consigo una sorpresa.

Lo único claro es que el mundial no tiene un líder claro, favoritos, sí, pero un aspirante asentado, no, y no es una cuestión solo de la alta competitividad de los participantes, que también, sino del llámenlo, azar o mala suerte, que está siendo juez y parte de esta temporada. Como muestra, Marco Bezzecchi. El italiano parecía tener amarrada la primera posición de la general, empezó ganando las carreras de forma consecutiva, sumando de 25 en 25 y rompiendo todos los registros. Y entonces llegó Hungría y un inoportuno toque con su compañero, Jorge Martín, en la primera curva que dejaba a ambos fuera de juego. Primer cero. Después llegaron dos más, en República Checa y Países Bajos, insólito para un piloto destinado a reinar este año, a elevar a Aprilia hasta el título.

Y faltaba el golpe de gracia. Una caída en solitario en la Q2 de Alemania que lo mandaba directo de vuelta a Italia, con operación de clavícula incluida. De lo malo que podía haber sido, la parte positiva es que esta lesión llega en el parón estival y habrá tiempo para recuperar. Se le espera en Silverstone, a la vuelta de vacaciones, pero los plazos de recuperación son inciertos. Con varios tripletes consecutivos por delante, perderse alguna semana puede ser decisivo.

Por si acaso, sus compañeros y rivales han tenido a bien echarle una mano y uno a uno han ido descartándose. Porque tal y como están las cosas, el desenlace en Sachsenring puede ser clave en el devenir del curso. En el trazado alemán, Jorge Martín, actual líder, solo pudo ser quinto y sumar 11 puntos. Fabio Di Giannantonio, que llegaba como tercero de la general y como uno de los más regulares sin ceros de domingo, se fue al suelo mientras intentaba remontar las posiciones perdidas en la salida. El coste de esta inoportuna caída, caer hasta a quinta posición, por detrás de Bezzecchi. Por detrás de Marc Márquez e incluso por detrás de Ai Ogura, la sensación de la temporada, que sin hacer mucho ruido se marcha de Alemania asentado en la segunda posición.

El japonés ha sido uno de los grandes beneficiados pero si hay alguien que ha sacado provecho, que tiene las ideas claras y que sí quiere el título, es es Marc Márquez. El de Cervera ha tenido que lidiar con el dolor y con una operación doble. Con una recuperación exprés y el ruido mental. Con llegar a Mugello con una diferencia de 102 puntos respecto al líder. Este fin de semana, en un escenario donde se sabe fuerte, ha echado el resto y ha sumado 37 puntos que lo dejan a solo 18 del liderato. O lo que es lo mismo, menos de una carrera de diferencia. Ya ha olido sangre y ahora ¿quién lo va a parar?