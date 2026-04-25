¿Nadie pide perdón por el caso Neymar?

Contando los días para que el Barça de Hansi Flick vuelva a ganar la Liga (que la ganará, que nadie sufra), la rabiosa actualidad (la lesión muscular de Lamine Yamal) nos ha impedido analizar una noticia que ha pasado totalmente desapercibida y que es sumamente importante en la historia reciente del FC Barcelona. Por varios motivos, por la alarma social que provocó en el club en su día, por las consecuencias que tuvo a corto plazo (la dimisión del presidente Sandro Rosell) y las que sufrió después el FCB (delito fiscal).

Un socio entendía que merecía información sobre el fichaje de Neymar en 2013, exigía trasparencia, y como el club no se la daba apelando a la confidencialidad, se marchó a la Audiencia Nacional. Obviamente alguien le pagó la fiesta, que no fue barata.

Fue llegar allí toda la información y documentos enviados por el FCB y a los pocos días los contratos de Neymar ya estaban filtrados convenientemente para lograr el efecto perseguido. Incluso el propio Joan Laporta, en enero de 2014, exigió explicaciones al entonces presidente Sandro Rosell, diciendo que su silencio perjudicaba la imagen del club.

Hace solo unos días, el Tribunal Supremo (el órgano judicial de mayor rango en Españal) confirmó la sentencia dictada el 12 de diciembre de 2022 por la Audiencia Provincial de Barcelona que absolvía a Neymar, al FC Barcelona, a los expresidentes del club, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, y al Santos brasileño, de los delitos de estafa impropia en la modalidad de contrato simulado y corrupción en los negocios de los que estaban acusados por ese fichaje.

El Supremo desestimó el recurso de casación presentado por la compañía mercantil DIS y pone así punto final a un caso que, con la perspectiva que da el tiempo transcurrido (más de 12 años), nos obliga a preguntarnos muchas cosas: ¿de qué sirvió realmente llevar el Caso Neymar a la Audiencia Nacional? ¿Alguien salió ganando? No, nadie... Al contrario, solo perdió el FCB que, como consecuencia del posterior criterio de la Agencia Tributaria (que no siempre tiene razón y, ojo, no es ningún órgano judicial), tuvo que pagar una millonaria multa por delito fiscal. Además, se hizo un gran daño moral y reputacional a personas que solo persiguieron el bien deportivo del Barça, que jamás se metieron un euro en el bolsillo y para quienes se les llegó a pedir años de cárcel.

Hoy nos damos cuenta de que entonces vivimos una circunstancia inaudita y que en la actualidad provocaría la más enérgica, airada y rotunda protesta de Joan Laporta, que afirmaría que estaba siendo víctima de un complot para perjudicarle a él y al club. Sí, porque si lo único que importa es que el primer equipo juegue bien a fútbol y gane títulos, ¿a qué viene ir a la justicia, no? Ah, entonces sí...

En 2013, el FCB tuvo la capacidad de arrebatarle a Neymar, en aquellos tiempos uno de los tres mejores jugadores del planeta, al Real Madrid. Consiguió formar una de las mejores delanteras de todos los tiempos con Messi y Luis Suárez. Fue una de las épocas más gloriosas en la historia del FCB: Champions League, Ligas, Copas del Rey, Mundial de Clubs, Supercopas, un fútbol primoroso... Sí, pero en vez de disfrutar de aquel momento histórico, hubo alguien que creyó oportuno que tenía que dinamitarlo todo. ¿Por venganza? ¿Por celos? ¿Se urdió en Madrid o en Barcelona?