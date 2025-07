Que nadie olvide que el bueno es Lamine Yamal

Ruggeri, ante Lamine en Champions / @matteoruggeri_

Nunca sabremos si Nico Williams hubiera triunfado en el Barça, pero ya hemos descubierto que su comportamiento y el de su representante no es de fiar. Por tanto, 48 horas después del error de cálculo cometido por el club azulgrana y de la desilusión de algunos barcelonistas, nadie debe olvidar que el Barça tiene una plantilla excelente y el mejor futbolista del mundo. O sea, que el bueno es Lamine Yamal y no Nico Williams. En fin, que no estamos tan mal que diría el presidente Laporta.

Dicho esto, vuelve a ser el turno de Deco. Una vez conocido que dispone como mínimo de 60 millones en la caja para fichajes le toca aprovecharlos para complementar la plantilla de Hansi Flick. Es posible que Luís Díaz o Marcus Rashford sean incluso mejores refuerzos para el actual Barça, pero esta vez no se puede fallar. Nos dicen, que, en realidad, ellos eran la primera y segunda opción antes que viniera a ofrecerse Nico y que nunca cerraron la puerta de las negociaciones. Pues sí es así, uno imagina que se concretará una de las dos incorporaciones.

A todo eso, el director deportivo también anda buscando un lateral. No es tarea fácil mejorar los futbolistas del Barça, pero para ser competitivos en Europa es necesario tener dos futbolistas por puesto que ofrezcan garantías. Tras incorporar acertadamente al portero del Espanyol, Joan Garcia, ahora faltan esas dos incorporaciones citadas. No obstante, es tan importante fichar bien como saber vender. Solo así, el Barça podrá cumplir la maldita regla del 1:1 que tantos problemas ha comportado esta temporada. Y, claro, para vender hay que ser valiente y señalar.

Parece que esto último ya lo han hecho con Ter Stegen, pero no es suficiente. Sobra un mediocampista y la directiva no vería con malos ojos la salida de Araujo si es por una buena cantidad de dinero. En fin, que el ‘mercato’ solo acaba de empezar. Mal, eso sí, pero con tiempo suficiente para rectificar.