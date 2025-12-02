¿Por qué (casi) nadie habla de Claudia Pina?

Dos goles en la final de la Nations League. Dos golazos, mejor dicho, al que conviene añadir la impresionante jugada de Vicky para firmar el segundo de España. Más allá de que las jugadoras del Barça siguen siendo el alma y la base de esta selección, no está de más detenerse en la figura de Pina, una de esas futbolistas que suele vivir eclipsada por otras figuras de mayor alcance mediático, pero que en lo futbolístico tiene un peso mucho mayor del que se le suele conceder.

Curtida en las pistas de fútbol sala de su localidad natal, Montcada i Reixach, en la periferia de Barcelona, Pina ha protagonizado un crecimiento sostenido en el tiempo. Sabe lo que es tener que dejar su club de toda la vida para tener minutos en otro equipo de Primera, como el Sevilla.

Sabe lo que es progresar en las categorías inferiores del Barça y de la selección: en ese sentido, es puro producto de cantera, tanto de La Masia como de las inferiores de la selección, que en los últimos años han realizado un trabajo encomiable también en el femenino.

En la última gala del Balón de Oro, Claudia Pina acabó en la undécima posición. ¿Hay diez futbolistas mejores que ella en el mundo? Cuestión de gustos, pero será difícil encontrar a futbolistas más comprometidas y competitivas que la futbolista del Barça.

El brillo de Alexia y Aitana suele eclipsar a algunas de sus compañeras. Es normal, porque ganar el Balón de Oro convierte a la jugadora en cuestión en una figura de alcance mundial, con todo el eco mediático y publicitario que eso conlleva. Pero más allá de Alexia y de Aitana, han surgido futbolistas de enorme clase y capacidad goleadora -es el caso de Pina- que están llamadas a cotas altísimas.

Tanto en lo colectivo como en lo individual, no será extraño ver a Claudia Pina en lo más alto en los próximos años. A sus 24 años, con una carrera ya muy brillante a sus espaldas, tiene muchos años por delante para convertirse en una jugadora de referencia. Tiene un olfato goleador como pocas. Sabe leer la jugada y se equivoca muy poco. Excelente en la toma de decisiones, su golpeo de balón es extraordinario, como demostró ante Alemania.

¿Balón de Oro? Quién sabe. No sería nada raro. Después de Alexia y de Aitana, otro Balón de Oro forjado en Can Barça es más que posible.