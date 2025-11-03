Nada ni nadie por encima de Mbappé

Perform

Solo Kylian Mbappé ha sido ovacionado y abucheado en el Bernabéu en un periodo tan corto de tiempo. El francés ha hecho pasar al madridismo por todos los estados emocionales: desde el cortejo y el enamoramiento —que empezaron incluso antes de que llegase a la mayoría de edad— hasta el desengaño que provocó su renovación con el PSG en 2022, interpretada como una traición. Una herida que se reparó con su liberación, tras un año infernal en Francia, para, al fin, “cumplir el sueño de niño”.

Lo que iba a ser un idilio —comenzado con un gol en la Supercopa de Europa y un baño de masas— se convirtió rápidamente en una pesadilla. Con Carlo Ancelotti en el vestuario, Mbappé se situó en un segundo plano frente a un Vinicius Júnior que, a su llegada, ejercía de flamante candidato al Balón de Oro que nunca fue. Ese fracaso —que el Real Madrid entendió como una afrenta institucional por parte de France Football— terminó por cambiarlo todo. Aunque pasaron meses hasta que emergió la mejor versión del galo.

Mbappé en Universo Valdano: "Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi" / Fútbol en Movistar Plus+ @MovistarFutbol

Mbappé tocó fondo hace menos de un año. Fue en la secuencia de partidos que encadenó el Madrid entre Anfield y San Mamés. En ambos escenarios falló desde los once metros: una distancia que ahora domina a la perfección y desde la que está construyendo su reválida hacia la Bota de Oro. Así es el fútbol. Menos tiempo aún ha transcurrido desde que la misma afición que hoy le adora situó a su anhelada estrella en el disparadero, tras la eliminación en Champions frente al Arsenal.

La frágil memoria de un deporte en el que los liderazgos se discuten casi cada jornada. Ahora mismo, en el Madrid reina el “lo que mande Mbappé”. Primero, por una cuestión estadística: suma 13 goles en Liga en 11 partidos. En total, 18 en 14 encuentros, es decir, 1,33 goles por partido. Si juega Kylian, marca. Ha superado el mejor arranque liguero de un madridista, dejando atrás a Puskas y a Cristiano Ronaldo. Eso sí, el liderazgo del luso sigue estando en otra dimensión jerárquica.

Durante años —incluso en la prensa gala— se acusó a Mbappé de haber fagocitado el talento de una de las tripletas más temibles imaginables, la que formaba con Messi y Neymar. Tres personalidades opuestas que no encajaron en un PSG que, paradójicamente, terminó ganando su primera Champions League sin ninguno de ellos. El capitán de Francia siempre ha sido un líder atípico: con una alta carga de responsabilidad individual que no siempre conseguía contagiar al resto. Esa misma característica, sin embargo, se convirtió en su gran virtud: la autogestión.

La Champions marcará su destino

Si algo aprendió Mbappé de su etapa como Rey Sol del Parque de los Príncipes fue a sacarse él mismo las castañas del fuego. Por eso resultó tan incomprensible su repliegue inicial tras aterrizar en un Madrid donde Florentino Pérez dejó claro desde el principio que él era la apuesta para engordar las vitrinas de títulos hasta el final de su mandato.

Consciente de que no puede repetirse el ocaso de la temporada pasada, el presidente blanco ha diseñado un evento para entregar la Bota de Oro a la altura del Balón de Oro, al que Mbappé terminará regresando si es capaz de mantener su aura en las noches grandes de Champions. El torneo que aún no ha sido capaz de alzar ni una sola vez y que marcará su verdadero liderazgo. Por encima de la paz armada entre Xabi Alonso y Vinicius, o de cualquier otro combate interno que altere la convivencia de un vestuario que, ahora sí, tiene a sus pies.