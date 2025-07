Nadie ha disputado más partidos que el Madrid (68) y no se le da respiro

Mbappe, en el suelo después de una acción contra el PSG. / Associated Press/LaPresse / LAP

El El Real Madrid ha disputado 68 partidos esta temporada que recién bajó el telón. Ningún equipo de Europa ha tenido más compromisos que el club blanco. Ni el PSG, que ha disputado 65. Y más que el Barcelona, por ejemplo, con 60. El calendario del equipo blanco es un puzzle de difícil encaje porque la disputa del Mundial de clubes supone una prórroga a una temporada agotadora que condiciona también las vacaciones.

Vamos a verlo. El Madrid empezó las fiestas estivales el pasado diez de julio y volverán a las órdenes de Xabi Alonso a inicios de agosto. Tres semanas (incompletas) porque la Ley así lo ordena. Los jugadores han competido durante un año entero (de julio a julio) y ahora pararán unos 19 días para regresar a las órdenes de un entrenador que asumió el mando del equipo de forma de urgencia y dirigió cuatro partidos sin apenas haberlo entrenado.

El Barcelona, por su parte y solo para que sirva de comparación para apreciar la dimensión del problema, ha vuelto al trabajo tras 49 días de fiesta, siete semanas que han sentado de fábula a los jugadores, ansiosos de regresar al día a día con Flick.

Courtois, portero del Real Madrid, ante Kolo Muani en la oportunidad más clara que tuvo la Juventus en octavos del Mundial de Clubes. / AP

Ante este panorama, el Real Madrid pidió la suspensión del partido de la primera jornada, una petición que fue negada por Javier Tebas. Thibaut Courtois no se mordió la lengua al criticar la postura de Tebas: “Para hacer una temporada buena necesitamos descansar, somos el único deporte del mundo con tantos meses de competición”. El presidente de la Liga, sin embargo, respondió de forma contudente. “Aquí no cambia nada. El Real Madrid quería 21 días de preparación. Va a tener 20. No creo que por un día pierdan”, dijo. Y agregó que ni Chelsea ni PSG van a suspender sus partidos. El caso del PSG es todavía más grave que el del Madrid. Ahora estarán tres semanas de vacaciones, volverán a los entrenamientos y una semana después...¡disputan la Supercopa de Europa!.

Esta sobreexplotación de los jugadores no es normal y se plantean pocas soluciones. Una primera es la de ampliar la nómina de los jugadores en las plantillas para que los técnicos tengan más cartas con las que jugar. El handicap que tienen los clubes es el límite salarial que les pone freno a esta posibilidad de incorporar muchos más jugadores con el correpondiente salario. Una segunda, es que los jugadores se planten para reivindicar o poner freno, algo que difícilmente ocurrirá teniendo en cuenta que no lo han hecho hasta ahora porque son prisioneros de sus elevados salarios. Ni la plaga de lesiones que ha pasado en las últimas temporadas acacaba por condicionar su manera de proceder. Yuna tercera es que mandatarios como Tebas cedan un poco para hacer más vivible una profesión que va camino de ir quemando efectivos sin freno.