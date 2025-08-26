La música de la liga

Los jugadores del Barça celebran su tercer gol frente al Levante en el Ciutat de València / Dani Barbeito

El Atlético es rock duro, puro Simeone. No se entiende el Atlético en color sin su entrenador en la banda. El cholismo es una idea primigenia del fútbol que ha conducido al club del Manzanares a unos resultados históricos. Una defensa numantina, física y conceptual, con una capacidad competitiva ilimitada son sus principales rasgos.

Esos relativos éxitos deportivos, nada menospreciables, lo han convertido en un semidiós colchonero. El seguidor quedó cautivado por esa óptica futbolística, pero la sensación es que ha acabado colectivizando una idea tan individual como caciquil de cómo debe jugar el conjunto rojiblanco.

Recuerden, en otro momento y otro club, Cruyff, con su visión del fútbol, hizo lo mismo en el Barça. Núñez lo destituyó y condujo a la primera gran guerra social de los ismos. Fueron otros, como Guardiola o Luis Enrique, los que llevaron el concepto original del holandés a mayores éxitos y no solo enriquecieron la idea original, sino que reforzaron el modelo Barça.

El Atlético quizás se encuentra en esa misma disyuntiva que vivió el Barça, una bifurcación que puede generar muchas tensiones y una guerra civil social. Como siempre, los resultados sentenciarán, pero en este inicio, con una plantilla cada vez más asociada al talento futbolístico, algo que congenia poco con el Cholo, al enésimo proyecto le está costando arrancar más de lo debido.

El Barça, puro rock and roll

El Barça de Hansi Flick es puro rock and roll futbolístico. Convive una línea defensiva que vive al filo de la navaja con el fuera de juego, una especie de ruleta rusa en cada contraataque rival; con una medular, que juega al ritmo de Pedri, puro jazz, el alma del grupo, que con su improvisación determina la riqueza de esa visión del fútbol en ataque, no sólo porque el canario lo idealiza, sino que lo imagina y lo vuelve a imaginar para sublimarlo. El tono físico que ha conseguido es inverosímil para un jugador talentoso, defiende como el que más, es la brújula y el diapasón de un ritmo improvisado en ataque. Si incluso se permite ver portería desde fuera del área, como lo hizo el sábado, su límite competitivo empieza a no tener techo, será Xavi e Iniesta él solito.

Arriba, Lamine es hip-hop; se sabe la estrella, es el desequilibrio, la magia y la despreocupación, para tensionar al rival y romperlo desde su banda, que siempre debe estar sobreprotegida. Su insolencia nos gusta porque viste nuestros colores. Toca disfrutarlo, poner velitas y verlo seguir creciendo. El día que tenga la finalización de los grandes…

Manolo González, punk para el Espanyol

No olvidemos a los pericos, Manolo González es punk en la banda, capaz de trasladar su rebeldía a todos sus jugadores. Se resiste a todo lo que intente imponer el sistema y muere con su idea, su equipo ya ha adquirido su espíritu. Ahora por fin, parece ser que la propiedad ayudará desde el palco a estructurar un proyecto deportivo sostenible a largo plazo que permita dotar de estabilidad a la institución y no vivir en el filo de la navaja siempre.

Necesitaré varías jornadas para escuchar al Madrid…