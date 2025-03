El músculo de Pedri

Pedri, durante el partido ante el Atlético / Valentí Enrich

Que nadie se enfade. Lo decimos de entrada para que no haya confusiones: para jugar al fútbol hay que correr y, efectivamente, si no corres, no puedes jugar en la élite. Y también está muy claro que en el fútbol moderno la preparación física es muy importante. Sin embargo...

... fútbol es fútbol, ayer, hoy y mañana, aquí y en todas partes y, sobre todo, es bueno recordar que a este deporte se juega con un balón. Por tanto, es necesario correr pero, sobre todo, correr bien. Y por eso hay quien sufre dolores de cabeza cuando aparecen las estadísticas de un partido de Champions que dicen que Pedri estableció un récord de quilómetros recorridos en Lisboa, concretamente 13'2, y que el martes lo superó dejándolo en 13'6.

¿Cómo puede ser? ¿Pero si no tiene músculo? Pues sí. Y de paso, si me permiten, ya apareció la palabra clave. Cíclicamente, casi siempre cuando el método se ejecuta mal, la palabra 'músculo' renace de sus cenizas para convertirse en tendencia. Por supuesto que Pedri tiene músculo -el necesario para jugar en la élite- aunque ni usted ni yo lo destacaríamos por eso.

Que Pedri haya sido el máximo recuperador de balones en los dos últimos partidos de la Liga de Campeones tiene que ver con su intuición y magnífica lectura del juego pero también con su actitud ante la puesta en escena que pretende Hansi Flick. Si el equipo defiende hacia delante y ejecuta la primera presión en la frontal del área rival los esfuerzos de los centrocampistas se reducen a carreras cortas. ¿Recuerdan que Xavi e Iniesta acostumbraban a ser los principales recuperadores del super-Barça de Pep Guardiola? Pues eso. Y, como Pedri, con el músculo justo.

Cualquier aficionado es capaz de observar que el jugador canario es puro talento y que de su liderazgo depende buena parte de la capacidad del equipo para jugar un fútbol acorde a la historia del club y a los deseos de su entrenador. El nuevo Pedri, recuperado para el alto rendimiento a partir de unos estudios científicos que han cambiado parte de sus hábitos, vive tranquilo gracias al trabajo de Julio Tous -responsable de la preparación física- pero, sobre todo, gracias a la conexión futbolística con Flick.

Pedri, hoy, es mucho más medio centro que interior lo que le permite ver el fútbol permanentemente de cara y para un futbolista de su calidad todo es más sencillo. En la salida de balón el equipo agradece su seguridad y también en el penúltimo pase, especialmente Olmo.

En este sentido solo un reto por conseguir: una mejor conexión con Lamine Yamal. En el último partido ante el Benfica el medio apenas le dio cinco balones al extremo mientras que Lamine no le dio ninguno al canario. Evidentemente todo tiene que ver con el perfil de ambos dentro del terreno de juego pero, entendiendo lo que sucede y aceptándolo como lógico, es una pena. Tiempo al tiempo.

Pedri demuestra, una vez más, que lo más importante para jugar al fútbol -con y sin balón- no es el músculo.