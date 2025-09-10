Munición al enemigo

El Spotify Camp Nou continúa sin ser apto para albergar partidos / SPORT / SPO

Recibo en Madrid el comunicado del FCBarcelona anunciando lo que sabía hasta la portera de Núñez: que el partido contra el Valencia se disputará en el Johan Cruyff. Ello ha multiplicado las risas de los rivales, vistan de blanco o no. El club que preside Joan Laporta suma un capítulo más a este esperpento que ha supuesto el retorno al Camp Nou. Y es lógico que socios y aficionados se pregunten por qué el mandatario culer ha permitido -y aprobado- que desde el pasado mes de octubre se anuncie lo que expertos externos consultados tenían clarísimo que no iba a suceder.

Cuando la vicepresidenta Elena Fort habló de la vuelta casi para celebrar el 125 aniversario del club, entiendo que semejante afirmación iba avalada por los responsables de patrimonio y con la ‘mosca’ (léase firma) de Laporta. A partir de entonces, las filtraciones sobre el retorno se actualizaban en función del momento y/o las ganas de sumar popularidad a Laporta y su junta directiva. Ver protagonizar al presidente el famoso video del ‘volveremos para el Gamper’ y su imagen tumbado en el césped hace apenas unos días, fue lamentable. No es de extrañar que el barcelonismo se suba por las paredes cuando aún ni sabe quién va a poder tener una entrada el próximo domingo.

Suman y siguen los despropósitos entorno al tema y tardan ya en dar explicaciones públicas sobre el asunto. Imagino a Laporta -espero que sea él el que dé explicaciones- lamentando que los críticos sean malos barcelonistas y que se han sumado un montón de imponderables (incluyendo los que empuja el entorno) y exigencias de las autoridades para que no se haya podido cumplir con la palabra dada.

Cuando dijo Josep Lluís Núñez que “al soci no se’l pot enganyar’ hubo quien no tomó apuntes. Pero como “la pela és la pela” ya hay quien pide que el presidente anuncie el montante ingresado en concepto de retrasos. Un millón de euros al día, aseguró. Habrá veinte páginas de letra pequeña en el contrato pero, como siempre, aquella bravata sirvió para hace feliz al pueblo durante unos días.

Lo de caminar sobre el alambre y gestionar el club basando las decisiones en la improvisación y en la generación de ilusión hace demasiado tiempo que dura. Porque una cosa es que a Joan Laporta le hayan metido algún gol desde los departamentos directamente implicados -que lo explique si es así- y otra que esta forma de dirigir el FC Barcelona sea aceptable. Cada día se regala munición al enemigo, que ha convertido el que va a ser en el futuro uno de los estadios más impresionantes del mundo en un meme del presente.

Los éxitos deportivos de la pasada temporada cerraron bocas pero estos caminos paralelos que son el balón y el ladrillo para muchos confluyen en un lugar común y, para otros, uno tapa las carencias del otro. Lo único cierto es que muchos se sienten engañados y les duele que la imagen global del Barça sea ésta, algo que aprovecha todo el que no le quiere bien para hacer sangre, mofa y befa. Item más: vivir al límite no conjuga ni con la previsión, ni con la seguridad ni con la prudencia.