El mundo se rinde a La Masia

Este es el once que escogió Cesc Bosch para medirse a Racing / Mundial Sub-18

El Juvenil B del Barça se proclamó campeón del mundo al superar a Racing en la final con un gran gol de Artem Rybak. La capacidad del Barça para encadenar generaciones de un talento extraordinario no tiene límite. Dro, Toni y Guille son futbolistas que podrían jugar por edad en este equipo pero no están ni en el Juvenil A ni en el Barça Atlètic. Los tres entrenan a diario con Hansi Flick.

Los sub-18 del Barça, campeones / Twitter

En la final Gorka Buil (cadete) estaba siendo el futbolista más destacado y una dura entrada lo apartó del partido en el momento clave. ¿Problemas? El Barça siempre encuentra soluciones en su inagotable cantera. El ucraniano Artem Rybak (otro cadete) salió y demostró en poco más de un cuarto de hora que es otra joya de valor espectacular.

Artem es un mediapunta o extremo zurdo pequeñito, creativo, inteligente y desequilibrante. ¿Les recuerda a algún otro jugador?

Artem Rybak es un mediapunta zurdo de gran talento / FCB

Estén atentos a este chico y al resto de sus compañeros ya que esta generación vuelve a ser una maravilla. Los que vieran el partido también quedarían también prendados de la pareja de centrales Joan Inglés-Sergi Mayans.

Joan es un 'mini Cubarsí' y Mayans un mariscal con y sin balón. Podríamos escribir y seguir escribiendo y no pararíamos de elogiar a grandes futbolistas de este equipo. La organización eligió a Iu Martínez como el MVP del Mundial y el mejor portero fue Gerard Sala.

Iu Martínez ejerce habitualmente de extremo izquierdo / Miguel Ángel Salas-El Día de Córdoba

La clave de todo es que el Barça sigue siendo fiel a tres principios básicos que son captar bien, formar mejor y promocionar como nadie. Encontrar a grandes talentos, situarlos en un contexto ideal con un estilo de juego único y atreverse a darles la oportunidad. Son tres pasos que nadie trabaja como el Barça.

La economía del club vive momentos delicados pero La Masia late cada día con mayor fuerza. Hace unos días 45 mil brasileños alucinaron en Maracaná con el recital del Barça. Antes del verano Belletti logró ganar la Youth League con un fútbol prodigioso... Y La Masia no descansa. Todo ello no tendría sentido si después el primer equipo no tuviera presencia de canteranos.

A los Lamine, Fermín, Cubarsí, Balde, Gavi, Casadó, Eric, Olmo....hay que sumarles Jofre, Dro y los primos Fernández. Y ojo a los Cortés, Sama, Xavi Espart, Quim Junyent y compañía.

Esta es la plantilla del Juvenil B de Cesc Bosch / Mundial Sub-18

El mundo alucina con La Masia, el Barça allá donde va genera admiración por contar con una cantera única. A ver si de una vez somos todos conscientes de lo que tenemos en casa y lo ponemos en valor.

El Juvenil B se proclamó campeón del mundo y volvió a elevar a La Masia a los altares. El Barça tiene en su cantera a una mina de oro.

