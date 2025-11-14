El Mundial vuelve a su casa, donde más le quieren

No puede haber mejor escenario en el mundo para hacer estallar la traca final de la temporada. No hay sitio más adecuado para que suene el “chimpún” final del año en homenaje a las múltiples bandas locales que tanto abundan por la zona, y que pese al dolor que llevan intentando digerir desde hace poco más de un año siguen haciendo sonar sus bombos y platillos para no oír las excusas de quienes aún no han pagado su criminal irresponsabilidad, su obscena inutilidad.

Sólo queda en juego el título de Moto2, que probablemente acabe escapándose de las manos de un piloto español, Manu González, cuya pólvora se fue humedeciendo en las últimas carreras.

En la pista no estará Marc Márquez, quien ha recuperado uno de los títulos más merecidos y trabajados de la historia, pese a que haya quien sostenga que ese mundial ha sido “una farsa”, de lo que discrepo totalmente.

Pero este GP será igualmente fantástico, y tanto el uno como el otro no faltarán a la cita con el GP de Valencia porque saben que esos miles de aficionados que el año pasado no pudieron vivir “su” carrera en casa merecen y deben recibir el abrazo simbólico que supondrá su presencia, y con el que también va el de la afición de todo un país que reconoce que, hoy por hoy, no existe mejor cantera en el motociclismo internacional que la que se viene forjando con acierto desde hace años en el levante español.

El Circuit de Catalunya asumió el reto de organizar a toda velocidad la carrera que la Dana se llevó por delante junto con las vidas que el agua y la estulticia arrastró más allá del barro. En Montmeló lo hicieron no bien, sino muy bien, en una gran muestra de solidaridad como no podía ser de otro modo.

Pero, como bien dijo Pecco Bagnaia en la rueda de prensa preliminar a la carrera de este fin de semana: “El Mundial debe acabar siempre en Valencia”. Y no puedo estar más de acuerdo.

Cuando de chaval empezaba a leer las crónicas de las carreras del campeonato de España de velocidad que en aquellos tiempos se corrían en circuitos urbanos forrados de farolas, árboles y bordillos, siempre me llamó la atención el “pique regional” que mantenían constantemente dos pilotos de la costa mediterránea: Vicente Escuder y Pedro Cegarra que, como la mayoría en aquellos tiempos, ante la imposibilidad de acceder a una moto japonesa competían con monturas nacionales de moto-cross, con ruedas para asfalto y manillar alto.

No recuerdo cuál de los dos era, pero había uno que siempre daba el dinero correspondiente a la prima de salida y a los premios de cada carrera a los hospitales de ancianos del lugar y el otro repartía caramelos entre los niños que iban a verles jugarse la vida en aquellas desafiantes pistas de Torrent, Chiva, Alzira, Cullera, Gandía, Carcaixent… “circuitos” que en el mejor de los casos discurrían por polígonos industriales, o que -y no es broma- tenían la necesidad de dejar las puertas del cementerio abiertas para que quienes se pasasen de frenada no acabaran estampándose contra la verja del camposanto local.

Hoy este deporte es otra cosa, pero tanto el arrojo de quienes lo practican, como el entusiasmo de quienes lo siguen permanece intacto. Y eso se respira en el circuito de Cheste. Aquella generosidad de los Cegarra o Escuder se sigue palpando en el ambiente.

Y si no lo creen, reflexionen sobre las motivaciones para que en un lugar como Cheste el mural que glorifica a Valentino Rossi sea incluso más grande que los reconocimientos al piloto más valiente que jamás hubo sobre una moto, y que da nombre a este escenario: Ricardo Tormo Blaya. No se yo si en Misano colocarían algún monumento a Marc Márquez… Y sí, también en esto, “Spain is diferent”. Sobretodo para lo bueno.