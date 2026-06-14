El Mundial de Trump y su amigo Infantino

El somalí Omar Artan, considerado uno de los mejores árbitros de África, no arbitrará en el Mundial que acaba de empezar porque Estados Unidos no le ha permitido la entrada en el país. La selección de Irán tendrá que hacer malabarismos logísticos para entrar en EEUU, jugar y salir el mismo día. Los otros dos países coorganizadores (México y Canadá) tienen unas relaciones cuanto menos tirantes con Washington. El capitoste de la FIFA, Gianni Infantino, mira hacia otro lado, si no es que se genuflexiona en el Despacho Oval, cuando a un árbitro de su organización se le interroga en el aeropuerto durante horas y se le expulsa.

Ha cambiado tanto el mundo en poco tiempo que la celebración de un gran evento deportivo en Estados Unidos suscita comparaciones con odiosos antecedentes: los JJOO de Berlín en 1936 y de Moscú en 1980, los Mundiales de Argentina en 1978, Rusia en 2018 o Qatar en 2022. En su origen, este Mundial debería haber sido una muestra de fuerza y coordinación de América del Norte, donde el fútbol es muy popular en México y gana adeptos gracias a los inmigrantes en EEUU y Canadá. Pero la realidad hoy es que EEUU es un país que insulta y amenaza a diario a sus vecinos y que ha desatado una campaña de deportaciones masivas en manos de la temible y temida ICE.

Hay pocas frases tan hipócritas como la que afirma que no hay que mezclar deporte y política. Al menos la doblez no llega hasta afirmar que no se debe mezclar deporte y dinero. Donald Trump, que sabe tanto de fútbol (o de deporte; solo hace falta verlo dormido en la final de la NBA entre los Knicks y los Spurs), como de geopolítica, ha decidido que este Mundial se celebrará a su mayor gloria, como tantos otros dictadores, hombres fuertes, populistas y demagogos antes que él. Tanto ha cambiado el mundo que EEUU hoy oposita a ingresar en este club execrable.

Cómplice indispensable

Para ello, Trump cuenta con un cómplice indispensable, Infantino. Desde los trabajadores muertos en la construcción de los estadios de Qatar hasta la concesión de un Mundial a Arabia Saudí, el presidente de la FIFA ha demostrado que menudencias como los derechos humanos, la libertad de expresión o la legalidad internacional son asuntos que no van con él ni con la organización que preside ni con el fútbol. No dejes que la sangre en la arena del desierto y las bombas caídas del cielo te fastidien un buen negocio.

Infantino, invitado de honor a la firma de un ¿plan de paz? en Oriente Medio, le ha entregado las llaves del Mundial a Trump. Y el presidente, si se descuidan, se arrogará el premio de MVP, pichichi y se llevará la copa a casa. Mientras ruede el balón, nos olvidaremos de todo esto, pero es necesario recordar que, mientras se cantan goles, el ICE expulsa a personas y destruye familias para gloria del mejor amigo de Infantino.