El Mundial como laboratorio

Aficionados mexicanos posan a las afueras del estadio Ciudad de México en vísperas de / EFE

El fútbol siempre ha sido mucho más que un deporte. Es una industria emocional, una fábrica de datos, una plataforma de atención global y, durante un Mundial, el mayor teatro de comportamiento humano del planeta. Esta vez, cientos de millones de personas mirarán el Mundial con una pantalla en la mano.

Unos le pedirán quién ganará el torneo, otros preguntarán por alineaciones, goleadores, cábalas y milagros. Sí, la IA será ese nuevo tertuliano global que siempre responde. Nosotros interactuaremos con ella, sin buscar respuestas, solo analizándola.

Esta sección nace como un pequeño laboratorio de innovación periodística en el corazón del mayor espectáculo del planeta. Queremos entender la IA cuando se cruza con el fútbol, con sus pasiones, sus sesgos y sus absurdos. Porque un Mundial no es solo un torneo: es geopolítica con botas, identidad en camiseta y conversación infinita.

La idea es sencilla: preguntaremos a la IA desde miles de perfiles de aficionados, en varios idiomas y con diferentes intenciones. El hincha optimista, el escéptico, el patriota, el neutral, el táctico, el turista, el nostálgico, el que no ha visto un partido entero y el que cree que la posesión explica la vida.

Analizaremos qué responde, qué evita, qué inventa y qué acierta. Seremos agnósticos deportiva y tecnológicamente. Mezclaremos ciencia, comunicación, fútbol, humor, experiencia y esa vieja costumbre del periodismo: hacer preguntas hasta que algo interesante aparezca.

El Mundial será nuestra excusa. La innovación, nuestro campo de juego. Hackear a la propia IA, el sistema más grande de escucha de la historia de la humanidad y hoy, ya, el influencer más importante del planeta.

Así se lo contaremos nosotros, un científico y un publicista, con una herramienta de optimización de motores generativos de inteligencia artificial que auditará la nueva herramienta mesiánica.