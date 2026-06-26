El Mundial, la guarnición y el solomillo del mundo del fútbol

Decía Juanma Lillo que últimamente, en el mundo del fútbol, “la guarnición se ha comido al solomillo”. Lo de ‘últimamente’ es una licencia, porque el bueno de Lillo ya advirtió de ello hace bastantes años, concretamente en 2010, cuando entrenaba al Almería.

Advertía de que en el fútbol, todo lo accesorio estaba empezando a devorar lo esencial. “Ha crecido lo periférico mientras el núcleo se ha empequeñecido”, añadía. En pleno Mundial, las palabras de Lillo ganan trascendencia. Nada como el gran torneo de selecciones, competición de alcance global, para reflexionar hacia dónde va el fútbol, que ha aprovechado su estancia en Estados Unidos para ‘americanizarse’ un poco más.

El equilibrio entre mantener la esencia del fútbol de toda la vida y negarse a cualquier innovación tecnológica resulta complicado. Conviene respetar el espíritu con el que este deporte se convirtió en el más seguido en el mundo, con un reglamento que durante décadas apenas sufrió cambios significativos.

Pero también conviene abrirse a las novedades que puedan mejorar el juego, hacerlo más justo, más competitivo, más atractivo.

¿Dónde entran, entonces, esos tiempos muertos disfrazados como pausas de hidratación? Si el fútbol era especialmente atractivo para el espectador es -o era- entre otra cosas, porque era un deporte fluido, con escasas interrupciones.

Solo en ocasiones muy especiales el juego se detenía durante más de un minuto. Todo eso ha pasado a mejor vida, para desesperación del espectador que quiere que sucedan cosas, que el balón ruede. No solo el VAR, sino esa aberración de los tiempos muertos, amenazan con aniquilar esa vieja virtud del fútbol, cuando todo fluía.

Ver a los árbitros equipados con una especie de micrófono y una mini cámara también resulta extraño: cabe preguntarse si lo de explicar en voz alta las decisiones del VAR y que la televisión pueda mostrar imágenes desde la perspectiva del árbitro mejora en algo el juego en sí. ¿No será, como dijo Lillo, que la guarnición cada vez tiene más peso, en detrimento del solomillo?

Y pese a todo, el fútbol resiste: lo sostienen los jugadores, que se toman cada Mundial como un asunto de estado, casi personal: ahí están las cifras de los goles de Messi, Mbappé, Haaland o Vinicius, estrellas mundiales que no estatiman esfuerzos. Los jugadores, sin excepción, viven el Mundial con una pasión contagiosa (recuérdenlo cuando tengan la tentación de criticar que la Liga se detiene diez días para dar paso a las selecciones) que a su vez, se extiende a las gradas, siempre llenas.