¿Un Mundial con España o una Champions con el Barça?

Pocos futbolistas responden con sinceridad a la incómoda pregunta: ¿qué prefiere ganar, un Mundial o una Champions? Y hacen bien en esquivarla, porque cualquier respuesta puede provocar un incendio.

Basta imaginar a Lamine Yamal diciendo públicamente que antepone un Mundial con España a una Champions con el Barça. Se abriría de inmediato una grieta emocional, política y deportiva imposible de cerrar. Unos lo interpretarían como una deslealtad al club que lo ha convertido en estrella. Otros lo leerían en clave identitaria. Y casi todos olvidarían que, detrás del futbolista, hay también una ambición personal legítima. Por eso, nadie contesta con sinceridad.

Ahora bien, más allá de lo que digan o callen, en los años de Mundial se percibe una verdad incómoda: el Mundial pesa. Pesa en la cabeza, en las piernas y en la manera de competir. Se nota en la intensidad de algunos duelos, en esa décima de segundo en la que un jugador decide si mete el pie o lo retira.

Se supone que todos son profesionales irreprochables, que al cruzar la línea de cal desaparecen los cálculos y solo cuenta ganar. Pero no siempre es así o no todos son así. El miedo a perderse la gran cita existe. Y condiciona.

Ahí aparece la gran hipocresía del fútbol moderno. Se multiplican los torneos, se saturan los calendarios, se exprimen a los jugadores y luego se finge sorpresa cuando llegan las lesiones. Nadie quiere renunciar a un partido, a una gira, a una ventana internacional, a un nuevo formato que genere más ingresos. Todos reclaman espectáculo, pero pocos parecen preocuparse por la salud de quienes lo sostienen.

En ese contexto, resulta casi ofensivo que la UEFA pretenda compensar con 150.000 euros la lesión de un jugador clave como Raphinha y su ausencia en unos cuartos de final de la Champions. No es una indemnización: es una vergüenza. El problema no es económico, sino estructural.

Mientras tanto, solo queda esperar que nadie más caiga. Y asumir que, aunque nadie lo diga en voz alta, en año de Mundial, algunos cambian sus prioridades cambian.