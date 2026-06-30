El Mundial empieza ahora

Fin del prolegómeno. Ruido, dinero y, eso sí, una única sorpresa mayúscula llamada Cabo Verde. El primer mundial de 48 equipos, nos ha regalado una primera fase tan larga, como excesiva, con mucho partido matinal que hemos obviado por intrascendente. El cambio horario ha justificado una cierta desconexión. Ahora, en el país de los playoffs, el fútbol se transforma en el torneo del KO. En cada partido, alguien se va a casa. Los dieciseisavos son una depuradora. Ya no hay trayectoria, ni margen de error, tampoco relatos de crecimiento. Hay duelos y alguno apunta a fútbol con mayúsculas.

Argentina-Cabo Verde es el cruce más desigual. Messi frente a Vozinha. El genio universal contra el portero improbable. El campeón del mundo contra la pequeña historia que se ha colado en la fiesta.

Portugal-Croacia es otra cosa. Es un museo con genios que niegan el tiempo. Cristiano contra Modric. Dos futbolistas que ya no juegan solo contra el adversario, sino contra la biología, contra el calendario y contra la sospecha de que cada partido puede ser el último con su selección. Aunque Cristiano, absoluto él, no atisba a imaginarlo. Hay algo casi literario en verlos cruzarse en una eliminatoria mundialista. Uno ha construido su eternidad con instinto caníbal; el otro, a partir de la gestión del tiempo. Cristiano necesita que el partido llegue al área. Modric necesita manejar el diapasón del encuentro.

Francia-Suecia ofrece otro duelo magnífico: Mbappé, Olise y Dembelé contra Gyökeres, Isak y Kulusevski. Un partido que se debe decidir en las áreas. Francia tiene más jerarquía, que diría Valdano, pero Suecia, desde Ibrahimovic, tiene de potencia fría, más bien lo justo.

Y luego están los cruces de la nueva geografía mundial. Brasil-Japón tiene perfume de fútbol moderno. El Brasil de Ancelotti y la obligación estética del "jogo bonito". Japón ya es método, velocidad, disciplina y jugadores que miran desde Europa. Es el partido entre la inspiración y la ejecución calculada. Si Brasil se distrae, Japón no le pedirá permiso para eliminarlo. Países Bajos-Marruecos, con De Jong frente a Hakimi y toda la memoria reciente de una Marruecos que ya no sorprende: confirma. Bélgica-Senegal, con un De Bruyne que intentará ordenar lo que el físico africano desordena por naturaleza anárquica.

El España-Austria parece, de entrada, un cruce relativamente amable. Pero la rocosa Austria viene de un grupo salvaje, de un 3-3 contra Argelia que tuvo de todo, incluso sospechas, agonía y supervivencia. España llega primera, pero todavía sin esa sensación del equipo incontestable de los últimos campeonatos. Todos volveremos a mirar a Lamine Yamal para reconocer si ha vuelto de verdad. Austria pondrá ritmo, piernas y presión. España tendrá que poner talento, pausa y desequilibrio.

El Mundial empieza ahora porque las selecciones y sus estrellas ya no pueden esconderse detrás del formato. En la primera fase se clasifican los equipos. En las eliminatorias se determinan las estrellas.