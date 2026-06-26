Entrenamiento de Suecia antes del partido contra Japón en el Mundial

La IA no se queja de casi nada. Aunque existe un único reparo compartido: las condiciones climatológicas. En nuestro estudio, Gemini y ChatGPT marcaban un sentimiento negativo al hablar del calor. En cambio, el sentimiento respecto al torneo es altamente positivo.

La conclusión es muy simple: el Mundial gusta, pero suda.

Y quizá ahí está la contradicción. Queremos jugar en julio, con el cambio horario pensado para que Europa vea el torneo en condiciones televisivas, aunque los futbolistas lo disputen en condiciones físicas muy poco amables. La globalización tiene estas cosas: el aficionado europeo cena con el partido; el lateral derecho corre bajo una sensación térmica que le ahoga.

Los científicos ya han avisado: la mayoría de las sedes pueden superar niveles peligrosos de calor. ¿Reacción oficial? Pausas de hidratación de tres minutos por mitad que buscan, también en eso, dinero.

El problema es que la FIFA, cuando abre una grieta, enseguida encuentra un patrocinador. Lo que nació como protección del jugador se ha convertido en inventario publicitario. Pausa para beber; anuncio para vender.

Y los aficionados, claro, han olido la jugada. La IA lo debería leer sin sentimentalismo, pero Claude saca su lado más oscuro: el fútbol se detiene para cuidar al futbolista, pero el sistema aprovecha para monetizar su sed.

El dato más interesante del estudio no es la negatividad sobre el clima, si no que otra vez, la IA busca las respuestas lejos de las fuentes oficiales, puesto que ya no se las creen, sólo el 10% en Gemini y el 16,7% en ChatGPT vienen de la FIFA.

Cuando estalla la queja, la institución pierde el control del relato. El termómetro del aficionado está lejos de la organización, pero se vuelve loco con el mundial cuando el árbitro pita el inicio, aunque los jugadores se derritan como un polo en agosto.