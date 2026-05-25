El Mundial, una bendición y una tortura

Ni siquiera ha pasado un año: el jugador que deslumbró en el Mundial de clubes del verano de 2025 no estará en el Mundial de selecciones de 2026. Cole Palmer estuvo especialmente brillante liderando al Chelsea que conquistó el Mundial de clubes, pero ahora no ha entrado en los planes de Tuchel para jugar el Mundial. El Chelsea, de hecho, ni siquiera jugará la Champions la próxima temporada.

Es solo un detalle, pero revelador: el fútbol va a tal velocidad que no espera a nadie. Y el calendario es una auténtica locura. Tomemos el caso de Fermín, por ejemplo: uno de los mejores jugadores del Barça tampoco estará en el Mundial, víctima de una lesión en un partido en el que había poco en juego. Una verdadera lástima porque la energía, la llegada y el despliegue que aporta el futbolista andaluz no son habituales.

Es inevitable pensar que con un calendario un poco más coherente, Fermín o Palmer estarían en el gran torneo y que por lo tanto, el Mundial sería mucho más atractivo.

En este sentido, el Mundial lo condiciona todo, lo eclipsa todo. Y para futbolistas como Fermín, que están en un momento de su carrera idóneo para mostrarse al mundo, no poder jugarlo es una auténtica piedra en el camino.

Lo jugará dentro de cuatro años, cabe imaginar, pero perderse este por una lesión tan inoportuna, en un partido casi intrascendente, invita a pensar en que el calendario necesita una reforma urgente: de la misma forma que se pone el grito en el cielo cuando un futbolista se lesiona jugando un amistoso de selecciones, ¿nadie se queja cuando ocurre al revés? Ese partido en el que Fermín se hubiera podido evitar si la Liga española la formasen 18 equipos, como ocurre en Alemania, pero es algo que nadie parece contemplar.

También para los ‘scouters’ y ojeadores el Mundial puede ser al mismo tiempo una bendición y una tortura. ¿Hay que esperar al Mundial para buscar refuerzos, pescar en el gran torneo esos jugadores con los que nadie contaba y que de repente, se dan a conocer al mundo?

Lo ideal sería precisamente lo contrario: en clubes tan profesionalizados como los que aspiran a ganar la Champions, se supone que las bases de datos ya están completas, con los informes ya plenamente detallados, antes incluso de que empiece el Mundial. Luego aparecen casos curiosos, como el de James en 2018, captado rápidamente por el Real Madrid; o Lineker en 1986, que aterrizó en el Barça tras ser Pichichi en el Mundial. Pero tanto el Madrid como el Barça harían bien en tener ya planificados y casi pactados sus refuerzos: el Mundial, en realidad, suele encarecer a los jugadores.