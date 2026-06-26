El Mundial que apagó a los escépticos

El dato es demoledor: con 44 partidos aún por disputarse, el Mundial 2026 ya ha triturado el récord absoluto de asistencia de 1994. Superar los 3,6 millones de espectadores es la confirmación estadística de una realidad que se respira en el ambiente. Más allá de la frialdad de los números, este torneo está apagando a base de datos cualquier duda o sombra de escepticismo que sobrevolara la ambiciosa apuesta norteamericana.

Es innegable que, durante los primeros compases del campeonato, hubo cierto runrún. Las retransmisiones televisivas captaron asientos a la vista en las gradas y las butacas vacías se convirtieron rápidamente en el argumento favorito de los críticos. Sin embargo la FIFA respondió con los datos: estaba todo vendido y había gente que no estaba en sus asientos.

Y es que habiendo estado en el estadio de Miami se puede entender a la perfección la radiografía de este fenómeno. Cuando el calor y la humedad aprietan como solo saben hacerlo en Florida, no hay pasión que soporte los 90 minutos a la intemperie. La gente no abandona sus sitios por desinterés, sino para buscar refugio en un pasillo o si sus entradas lo incluyen una sala interior donde el aire acondicionado ofrezca un respiro momentáneo.

Superado ese espejismo inicial, la prueba de fuego ha sido superada con una nota sobresaliente. Llenar recintos inmensos para la gran final o para ver a las selecciones históricas entraba dentro del guion, pero lograr una movilización de masas idéntica en plena fase de grupos, dando igual el cartel, el rival o el horario, es el verdadero triunfo de este Mundial.

Y todo esto ocurre a pesar de los inmensos retos logísticos. Porque sí, hay problemas. Las distancias para llegar a los estadios son kilométricas, el transporte en ocasiones no da abasto y las ciudades anfitrionas están puestas al límite. Pero la pasión lo está desbordando todo, hasta el punto de que las propias 'fan zones', pensadas para descongestionar, se ven obligadas a colgar el cartel de cerrado a las pocas horas porque no cabe un alfiler.

El fútbol ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria. Con sus luces y pocas sombras, el trato a Irán propiciado por el gobierno estadounidense, el torneo ha dictado sentencia. Las cifras hablarán de récords históricos, pero la verdadera victoria de este Mundial es la de haber convocado a la afición.