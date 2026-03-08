Más mujeres, mejor deporte

Leo con satisfacción que la próxima Vuelta a España femenina de ciclismo ascenderá por primera vez al temible Angliru, un puerto de montaña vetado hasta ahora a las mujeres. Es un síntoma de que las cosas están cambiando, de que, si bien con esfuerzo, la mujer se abre paso cada vez más en el mundo del deporte.

Durante demasiado tiempo, el deporte ha reflejado las mismas desigualdades que la sociedad arrastraba en tantos otros ámbitos. Pero hoy sabemos que el deporte es también una poderosa herramienta de transformación.

Cuando una niña se pone unas zapatillas para correr, entra en una piscina o salta a una pista, no solo está practicando una actividad física: está conquistando un espacio de libertad, de autoestima y de autonomía. Y es que el deporte tiene un enorme poder emancipador y empoderador para cientos de miles de niñas y mujeres en todo el mundo.

Garantizar oportunidades reales

Avanzar en igualdad en el deporte significa, por tanto, garantizar oportunidades reales para que las mujeres puedan practicarlo. Pero también significa ir más allá del terreno de juego. Durante décadas, las estructuras deportivas —clubes, federaciones, equipos técnicos, organismos de decisión— han estado dominadas casi exclusivamente por hombres.

Promover liderazgos femeninos en estos espacios, también entre los colectivos de entrenadores y árbitros, es fundamental para romper techos de cristal históricos.

En ese camino, el deporte base tiene un papel decisivo. Las canteras son el lugar donde nacen las vocaciones deportivas, pero también donde se transmiten valores. Por eso es tan importante que los clubes incorporen cada vez más equipos femeninos, creen vínculos con las familias de deportistas y niñas y niños crezcan compitiendo, aprendiendo y compartiendo en igualdad.

El futuro del deporte será mejor si lo construimos entre todos y todas. Y empieza, precisamente, dando a cada niña la oportunidad de llegar tan alto como quiera.