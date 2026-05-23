¿Cuándo ha estado muerto el Barça, Rafa?

Les confieso que le profeso un gran afecto personal a Rafa Yuste, actual presidente del FC Barcelona. Siempre me ha parecido muy buena persona, con un gran fondo y buen corazón. Empaticé mucho con él porque lo pasó realmente mal por culpa de aquella injusta demanda de los avales del 2006 auspiciada por un grupo de socios. Y como él, Joan Boix, Albert Perrín, Elena Fort, Jordi Torrent, Macià... No tenía ningún sentido que estuviera en peligro su patrimonio personal por algo que ocurrió cuando ellos no eran directivos. Eran 23 millones de euros, poca broma. Al final, el propio FCB acabó con aquel sinsentido.

Me alegro mucho por él, de corazón, que pase a la historia del FCB como uno de sus presidentes, aunque haya sido por las circunstancias que todos conocemos. Su lealtad inquebrantable a Joan Laporta, amigo desde el colegio, para lo bueno y para lo malo, le ha permitido ahora ser el hombre más feliz del mundo.

También entiendo que Rafa Yuste se alinee con el discurso oficial de “hemos salvado al Barça”, que defienda ese relato, ese mantra, a mi juicio, tan alejado de la verdad, pero cuando leí lo que manifestó en la entrevista que le hizo la revista del club, me llevé las manos a la cabeza. ¡Qué lejos han llegado con ese eslogan!: “El Barça estaba muerto y le hemos vuelto a dar vida”.

¿A qué Barça te refieres, Rafa?, ¿a aquel de ‘la era de la sequía’ que no ganó ningún título entre 1999 y 2004?, ¿a aquel Barça que celebró el maravilloso gol de Rivaldo de chilena en el último segundo que metió al equipo en la Champions?, ¿acaso a aquel Barça de 2003, cuando llegaron Laporta, Rosell, Soriano, Ingla, que no estaba entre los diez clubs europeos con más ingresos?, ¿al Barça de Rijkaard, Deco, Ronaldinho y compañía que cayó en la autocomplacencia y no levantó ningún título ni en la 2006-2007 ni en la 2007-2008?. Incluso podemos hablar de esos dos ‘nadapletes’ de las temporadas 2021-2022 y 2023-2024... No hace tanto de eso, Rafa.

¿Te refieres al Barça que fue vapuleado, 8-2, por el Bayern Munich? Sí, fue doloroso, sí, pero el año anterior Valverde había firmado un doblete: Liga y Supercopa. Y recuerda que la Federación Internacional de Fútbol Historia y Estadística (IFFHS) designó al FC Barcelona como el "Mejor Club del Mundo de la Década (2011-2020) en base a criterios deportivos (títulos ganados y partidos vencidos) y no económicos.

Querido Rafa, cuando llegasteis en 2021, el Barça ganó la Copa del Rey. Parece poca cosa, pero mira cómo se celebró en San Sebastián. Os encontrasteis con un Barça femenino, profesional desde 2016, campeón de Liga y que iba a levantar por primera vez en su historia la Champions League. ¡Menuda herencia la de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí!, ¿no crees?

Recibisteis un equipo de básquet campeón de Liga, de la Copa del Rey y finalista de la Final Four. Un equipo de hoquei patines que llevaba nueve años seguidos ganando la Liga y que había levantado la Copa de Europa en la 2017-2018. El mejor equipo de balonmano de todos los tiempos, con 61 victorias en 61 partidos. Un equipo de fútbol sala campeón de Liga que había conquistado el año anterior la primera Copa de Europa de su historia. “Pas mal”, ¿eh?

Encima de la mesa teníais todo el proyecto Espai Barça cerrado, también su financiación (que lo modificarais ya fue cosa vuestra), los activos de BLM (¡la joya de la corona!) y Barça Studios, un Barça TV a pleno rendimiento, las Escoles, Barça Hub, un movimiento peñístico ejemplar y unido, una Grada d’Animació a pleno pulmón... A Leo Messi... Incluso Legends. Sí, es verdad, también una masa salarial desbordada, pero la pandemia no os la comisteis vosotros.

Un club muerto no sería capaz de sacar de La Masia otra generación de jugadores únicos como Gavi, Balde, Fermín, Casadó, Bernal y Lamine Yamal. ¿Cuándo ha estado muerto el Barça, Rafa?

Para disfrutar y dar valor al momento actual que está atravesando el Barça de Flick, brillante e ilusionante, no es necesario despreciar, infravalorar o ningunear el pasado más reciente ni la historia del club. Y menos cuando no hay motivo... ni es justo. No, el FC Barcelona no nació el 7 de marzo de 2021.