Mourinho y la ‘pereztroika’

Reducir lo ocurrido en el Real Madrid durante los últimos meses a un problema deportivo o a una simple campaña mediática es quedarse en la espuma del café. En los posos aparece una lucha por el poder alrededor de la marca futbolística más importante del mundo. Si se apartan los chascarrillos de Florentino Pérez ante un auditorio atónito, emergen tres cuestiones fundamentales. La primera, una convocatoria anticipada de elecciones con la que reafirmar su poder y frenar cualquier intento de oposición.

La segunda, la identificación directa de un rival: Enrique Riquelme, el empresario “de acento mexicano (tiene una parte importante de sus negocios en ese país) que habla con las eléctricas (Iberdrola)”. De fondo, un antigua rivalidad empresarial. La tercera cuestión apunta a la entrada de un inversor externo, en un porcentaje todavía por determinar, a través de una asamblea pendiente que abre la puerta a una privatización parcial del club de socios.

El mensaje de Navidad de la plantilla, presidente y entrenador del Real Madrid en 2011. / ANGEL MARTINEZ / EFE

Un detalle significativo en una comparecencia en la que Florentino situó a los socios por encima de los aficionados y de cualquier otra instancia con capacidad de influir en el futuro inmediato de la entidad. Todo ello en un contexto en el que el presidente ha reaccionado a la crisis deportiva convirtiéndola también en una cuestión institucional. Las dos temporadas sin títulos y, sobre todo, la salida a la calle de los conflictos internos del vestuario proyectaron imagen de debilidad.

Importó menos lo que el Real Madrid pueda ganar ahora que todo lo que conquistó antes. Ahí reside la fortaleza de la institución para atraer capital, sostener la marca y diferenciarse de otros gigantes europeos que el propio Florentino utilizó como ejemplo: “¿Qué puede hacer el City? ¿Darse un tiro? ¿Y el Manchester United? ¿Y el Milan? Porque llevan sin ganar no sé cuántos años una Copa de Europa”. La referencia al equipo de Guardiola encaja dentro de la oposición del viejo imperio madridista a las multipropiedades y a los fondos de inversión.

Cambiar para que nada cambie

El Madrid es un búnker que ha funcionado durante años alrededor de la figura del gran jerarca. Un empresario que revolucionó el fútbol de los 2000 con el modelo galáctico, pero cuya influencia se ha ido erosionando con proyectos fallidos como la Superliga. Por eso el club ha activado ahora una especie de pereztroika. Reforma tutelada desde dentro para reactivar el sistema sin desmontarlo.

Florentino Pérez y Mourinho, durante la comida de Navidad del Real Madrid en 2012. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Cambiar para que nada cambie. El gran riesgo de ese proceso es abrir dinámicas que terminen escapando al control del propio sistema. En ese contexto, Florentino ha recurrido a uno de los instrumentos más eficaces para combatir la decadencia: la nostalgia. Un recurso que puede funcionar como un simple chute temporal de dopamina, pero que también permite recuperar ilusión de manera inmediata.

Ahí aparece Mourinho. El portugués representa la figura del caudillo que regresa con las heridas del pasado todavía abiertas, impulsado tanto por el deseo de reivindicarse frente a quienes le dieron por amortizado como por la necesidad de imponer orden en un vestuario que requiere una pedagogía acelerada sobre lo que es el Madrid. Su regreso encaja en este contexto de repliegue institucional.

Con Mourinho como bandera y con el Muro de Chamartín levantado frente a cualquier oposición a Florentino, el Real Madrid pretende recuperar estabilidad y autoridad. Como si los tanques ya estuvieran apostados en la puerta, esperando únicamente que a ningún Yeltsin se le ocurra subirse encima y girar el periscopio hacia Valdebebas.