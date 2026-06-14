Mourinho, ‘The Special Young’

No hay peor sensación que la de pensar que cualquier pasado fue mejor. La idealización de los recuerdos suele ser una trampa: impide avanzar, obliga a vivir de rentas y convierte la nostalgia en refugio. El valor de la experiencia en el fútbol solo tiene sentido cuando se utiliza para seguir ganando. José Mourinho (63 años) y Florentino Pérez (79) comparten una amistad, pero también algo más profundo: una rebelión contra el edadismo. Ninguno soporta que le digan que su momento ya ha pasado.

El presidente del Real Madrid lo evidenció durante una campaña electoral que cerró reivindicando que todavía queda “mucha historia por hacer”. Una forma de responder a quienes intentaron presentar su figura como la de un veterano aferrado al pasado. Florentino, que acaba de imponerse a Enrique Riquelme, un candidato al que dobla en edad, ha elegido para su última gran etapa al frente del club a un entrenador que convive desde hace años con quienes intentan prejubilarlo.

El 'mourinhismo' nunca se fue

Ambos tienen ahora una misión compartida: devolver la ilusión a un madridismo que ha desenterrado las viejas hachas de guerra de la etapa 2010-2013. Más de una década después, aquel periodo sigue generando adhesiones y rechazos viscerales. El mourinhismo fue una corriente militante que muchos mantuvieron incluso durante la etapa más exitosa del club en Europa. Para una parte de la afición, Mourinho nunca llegó a marcharse del todo.

El técnico portugués sigue siendo esencialmente el mismo. No significa que vaya a desempolvar la metralleta dialéctica para señalar en cada rueda de prensa a enemigos del pasado. Los tiempos han cambiado. Pero nadie espera de él una figura contemplativa. Mourinho vuelve para competir, para incomodar y para intentar poner orden en un vestuario que durante demasiado tiempo ha funcionado como un reservado de estrellas.

Una figura de José Mourinho, anunciado por Florentino Pérez como su entrenador si sale elegido presidente, en una marquesina de autobuses delante del estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Marcos Villaoslada / Marcos Villaoslada / EFE

Quienes le acompañarán en esta segunda etapa aseguran que uno de sus primeros objetivos será desmontar la narrativa que intenta presentarlo como un entrenador superado por el fútbol moderno. Su entorno sostiene que sus últimos proyectos demuestran precisamente lo contrario. Recuerdan su trabajo en la Roma, donde asumió las riendas de un club condicionado por las restricciones financieras y construyó un equipo competitivo en un contexto muy diferente al de las grandes potencias europeas. La Conference League que lleva tatuada en el brazo derecho no representa para él un trofeo menor, sino una prueba de que nunca dejó de ganar. Quizá dejó de pelear por las grandes ligas, pero no dejó de competir.

En el Fenerbahçe asumió el desafío de un club que llevaba más de una década sin conquistar el campeonato y que convivía con la enorme influencia deportiva, económica y política del Galatasaray. Más recientemente, en el Benfica, el club de su vida, considera haber actualizado muchas de sus metodologías de trabajo, especialmente en el terreno emocional y en la gestión humana del futbolista. Apoyó personalmente a jugadores en momentos delicados, acompañó la evolución de jóvenes talentos y convivió diariamente con la cantera gracias a la estructura del Benfica Campus. “Sigue siendo el mismo competidor. Hoy es también un mejor gestor humano”, reivindican desde su entorno.

Dos viejos amigos y un deseo pendiente

Su gran desafío, sin embargo, será aplicar una de sus máximas más conocidas: que nadie esté por encima del equipo. Lo hará en un grupo que ha exteriorizado todos y cada uno de sus conflictos durante los últimos meses. Desde la tensión entre Vinicius y Xabi Alonso hasta la desconsideración de Mbappé con Arbeloa, pasando por los enfrentamientos entre pesos pesados del vestuario como Tchouaméni y Valverde.

A diferencia de otros entrenadores que pasaron por el banquillo blanco, Mourinho contará con un respaldo especial. Florentino Pérez siempre ha considerado a los entrenadores como un mal necesario. Con José la relación siempre fue distinta. Tanto que esta misma temporada el portugués llegó a decir que es posible decirle “no” al presidente del Real Madrid. Lo hizo en el triple cruce de Champions.

Florentino Pérez y José Mourinho, en la comida de Navidad de 2012. / Juan Carlos Hidalgo / EFE

Es la sinceridad que solo existe entre dos amigos que todavía sienten que dejaron una tarea pendiente. Aquella Champions que nunca celebraron juntos sigue siendo el gran objetivo. Pero antes de mirar tan lejos, ambos tienen un reto mucho más inmediato. Porque lo paradójico del Real Madrid de 2026 es que los dos hombres de más edad del proyecto son también quienes parecen tener más hambre. Mourinho y Florentino regresan para demostrar que la juventud no siempre depende del calendario. A veces es una cuestión de ambición.

La primera misión de The Special One será convertirse en The Special Young. Rejuvenecer un proyecto que se ha quedado viejo antes de tiempo, atrapado entre las manías, los complejos y la autocomplacencia de un grupo de veinteañeros que, por momentos, se comporta como si ya lo hubiera ganado todo.