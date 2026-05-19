Mourinho, en el diván de Florentino

El fútbol, como todo escenario donde se canalizan las pulsiones humanas, tiene mucho de psicoanálisis. Un estadio es un inconsciente colectivo con bufandas; sus palcos, un diván con mucho mármol. Florentino, como demostró en sus comparecencias, no necesita un entrenador: necesita un psicoanalista. Y su Real Madrid, tras confundir la gestión deportiva con las obras faraónicas, está de psiquiátrico.

Dicho eso, como el Sr. Pérez no se tumba ante nadie, ha hecho lo más parecido que admite su carácter: pensar en Jose Mourinho. La vuelta del portugués, si finalmente sucede, no tiene nada de decisión deportiva. Tampoco es un lapsus presidencial: es una regresión al trauma original. El Dr. Sigmund Freud habría disfrutado psicoanalizando al presidente y a alguno de sus jugadores. ¿Se imaginan a Vinicius o Rüdiger?

El barcelonismo, con esa mala fe que nos caracteriza cuando somos felices viendo al eterno rival deambular por sus propios fantasmas, lo celebra como un fenómeno episódico que genera inmenso placer. No vuelve Mourinho: el Madrid retorna a 2011. A ese momento en el que todo era más simple. Un enemigo: Guardiola. Una herejía estética: su Barça.

Volveremos a la sala de prensa del “puto amo”, un ring donde el Madrid no ganaba partidos, pero generaba conflictos inflamables. Jose, que conocía la psique del culé, fue entonces algo más que un técnico. Fue el superyó del mandatario, el mecanismo de sublimación de su deseo de dominio del planeta fútbol.

Hoy, ese club parece necesitar urgentemente a ese señor del pasado, esa fuerza que reviva la repetición. Ahí se enmarca el retorno: en la prehistoria del florentinismo, como una activación de su huida. No lo vean como una solución: véanlo como un síntoma. Una expresión disfrazada de conflicto inconsciente entre el deseo de convertirse en el ser más importante del madridismo y las fuerzas de defensa del yo.

Porque el portugués no vuelve para entrenar a un puñado de estrellas. Vuelve para ordenar la neurosis blanca. Para reafirmarles a todos que el mundo está contra ellos, que la pureza está amenazada y que cualquier crítica es una agresión al escudo y al presidente. Recuerden su “¿por qué?”. No era una pregunta. Era una doctrina. Era el catecismo de un club que, a veces, no busca explicaciones, sino culpables.

Florentino necesita a alguien que convierta el malestar en épica. Alguien que ensucie el decorado. Y eso, en términos freudianos, es precioso. Es el padre que exige obediencia. El portugués es el hijo que insulta a los diferentes. Porque hay relaciones que no se rompen: se archivan en el inconsciente y reaparecen cuando el ego se tambalea.

El Madrid, tan acostumbrado a comprarse el futuro, parece dispuesto a alquilar su pasado. Y lo hace con una lógica impecable: si el presente se ha vuelto incómodo, traigamos a alguien que sepa convertir la incomodidad en ideología. Bienvenidos a una guerra antigua de la que, al menos, tenemos la ventaja de conocer el guion. Quizá no sea el entrenador que el Madrid necesita para ganar, pero será el espejo que necesita para no sentarse ante el psiquiatra.