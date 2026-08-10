Mourinho no deja pasar ni una

La llegada de Mourinho al Real Madrid vino acompañada de múltiples lecturas. La principal es que se trata de la última bala de Florentino para poner orden en un vestuario en el que han fracasado todos los métodos. Desde el laissez-faire de Ancelotti hasta el control de Xabi Alonso, pasando por el intento frustrado de Arbeloa, quien ni con los dónuts como recompensa por las victorias, puro conductismo, logró cerrar las heridas.

Cambios en rutinas básicas

Quieren hacer ver que Mourinho no es el de siempre o, más bien, que ha apaciguado su instinto. La realidad es que estas opiniones parten de haberle perdido el rastro. Un Mourinho de 63 años tiene mucho menos que callar que el de 2010. No está para el fuego de trincheras, pero sí para disparar con precisión quirúrgica sobre los problemas que vaya detectando. Y no son pocos los que ha identificado.

Bernardo Silva, en un entrenamiento con el Real Madrid. / Real Madrid

Algunos son tan básicos como una buena nutrición. Cabe recordar, en este sentido, la abrupta salida el verano pasado de Itziar González, profesional de una materia íntimamente ligada a las lesiones. Lo mismo ocurre con otros preceptos básicos, como la convivencia. La pasada temporada se filtraron recompensas como la exención de dormir fuera de casa en determinados partidos. Con Mourinho, todo pasa por Valdebebas. Si algo ha tenido siempre claro el luso es que el trabajo es la única medida de todas las cosas.

De ahí el palo y la zanahoria con Bernardo Silva después del partido de pretemporada. “El mensaje es muy claro”, comentan los que trabajan con él a diario. No habrá intocables. Las jerarquías vienen dadas muchas veces por el salario y el marketing que se asocia a jugadores que son marcas personales.

Mourinho también lo es y lleva su logotipo en el pecho de la ropa del Real Madrid. Ese logotipo es una seña de identidad, como también lo es exigir a cada futbolista en función de lo que es. Son jugadores por los que el club ha pagado un alto precio y que deben hacerlo valer. Tras la victoria ante el Ferencváros, habló de una “plantilla corta”, formada por 20 futbolistas que reúnan las virtudes necesarias para competir en todas las variantes del 4-2-3-1 del portugués.

José Mourinho, técnico del Real Madrid / REAL MADRID

Viudos de Rodri

Las declaraciones de Mourinho se interpretaron en múltiples sentidos: desde la satisfacción por los recursos con los que ahora cuenta hasta la petición de un perfil específico para la base de la jugada. Un perfil que supla el fracaso negociador con Rodri, quien ha pasado, en el imaginario madridista, de ser la pieza que haría funcionar al resto a convertirse en un mercenario que no debería tener libertad para escoger dónde quiere jugar. Y mucho menos si esa opción es el Barça.

Lo cierto es que el de Setúbal pidió un box-to-box al inicio del mercado. Casi siempre ha solicitado perfiles, no nombres, pero ha colaborado en la contratación de los jugadores que le han presentado

Los hay que van más allá y hablan de la incompatibilidad de Rodri con el posicionalismo de Mourinho. Lo cierto es que el de Setúbal pidió un box-to-box al inicio del mercado. Casi siempre ha solicitado perfiles, no nombres, pero ha colaborado en la contratación de los jugadores que le ha presentado la comisión tripartita que ejerce la dirección deportiva del Real Madrid.

Desde el oficialismo se pregona que el mercado está cerrado, pero Mourinho vería con buenos ojos la incorporación de dos piezas: un central zurdo y un mediocampista. No dejará pasar la ocasión de reclamarlos. En realidad, el luso no dejará pasar ni una. De ahí su gesto torcido ante los fallos defensivos en los partidos de pretemporada. Si hay algo en lo que no se ha movido un ápice es en su irrefrenable odio a perder, algo a lo que el Madrid se ha malacostumbrado.