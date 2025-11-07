Motorsport, un deporte donde el hierro tiene alma

La temporada del motor entra ya en su fase final. Este fin de semana concluye el mundial de resistencia, el WEC en Bahréin; y la F1 y MotoGP reparten su interés entre Brasil y Portugal, dos países con una lengua en común pero diametralmente opuestos y a la vez unidos por su pasión por el motorsport.

En la “montaña rusa” de Portimao el máximo punto de interés está en la lucha por el título de Moto2, que Diogo Moreira merece ganar y Manu González no merece perder.

Pero, por encima de todo, la mejor noticia del mundial de motociclismo nos ha llegado desde Kuala Lumpur, donde se nos ha informado que Noah Dettwiler ha recibido la luz verde de los doctores para su traslado aéreo hacia Suiza tras el terrible accidente que tuvo en el GP de Malasia.

La actuación del Dr. Angel Charte sobre el asfalto de Sepang fue determinante para salvar al joven piloto helvético, cuya vida estuvo pendiente de un hilo de no haber mediado la intervención del Jefe Médico del campeonato.

En paralelo, y mientras el ex campeón mundial Tom Luthi -mánager de Noah- daba la noticia a través del equipo CIP Green Power, veíamos en las redes sociales la fotografía del nuevo campeón mundial de la categoría, José Antonio Rueda, tras haber sido operado en Barcelona por el doctor Xavier Mir de las lesiones que se produjo en el impacto con Dettwiler.

No sabemos la suerte que tenemos de vivir una época con un campeonato, unas carreras, unos pilotos y unas motos tan fantásticas como las que nos promueve la sabia gestión de Dorna con Carmelo Ezpeleta al frente.

El agradecimiento es un sentimiento que a veces es timorato, pero que debe expresarse con alegría y generosidad cuando sirve para poner en valor el trabajo de quienes cuidan del bien más preciado que tenemos: la salud, la vida.

Gracias Xavi, gracias Angel, y gracias a todos vuestros equipos por ser como sois, por saber tanto, y por hacerlo con esa humanidad y generosidad que multiplica exponencialmente no solo vuestra capacidad profesional sino, sobre todo, vuestra dimensión más humana.

Cupra Terramar / Cupra

Veo las fotos de Rueda y a uno le entran ganas de romperse algo para que le cuiden en la Quiron Dexeus como lo hacen con todos los pilotos del mundo. Pero procuraré no hacerlo, por egoísmo si quieren.

A veces hay quien olvida que las carreras son, como decía mi recordado Carlos Castellà, “de coches”. O “de motos” si quieren, aunque el Gran Maese era más de cuatro que de dos ruedas. Pero no son “de pilotos”, ni tan siquiera “de ingenieros” como teorizan algunos.

Los deportes del motor son eso: del motor, sí. Pero no olvidemos que esos motores, esos hierros, esos materiales sin alma, los diseñan, fabrican y conducen “personas humanas”. Y eso es, probablemente, lo que hace extraordinario este mundo donde la técnica manda -cierto- pero que no va a ninguna parte si no hay seres de carne y hueso capaces de exprimir todo su potencial.

Aunque a veces para ello arriesguen sus vidas -como Dettwiler-, aun a sabiendas que siempre contarán con la sabiduría y pericia de gente como Mir o como Charte, que les permitirán volver a traspasar esa fina línea que a veces el destino empuja a cruzar.

Esa es la gracia de estos deportes. Vuelve MotoGP a un escenario donde alguien tan entrañable como Toni Elías dinamitó las leyes de la lógica al imponerse a un “intocable” como Valentino Rossi, o donde Jorge Martín entendió por primera vez que en este oficio -el de piloto- no existe la invulnerabilidad. Y vuelve la F1 a Interlagos, donde desde su zona más VIP es difícil no ver las favelas que asoman sus miserias en lo alto de las lomas de Sao Paulo que vibraron con Senna. Ying y yang. Blanco y negro. Por eso nos gusta tanto el motor.