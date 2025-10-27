¿Y si la ‘moto’ que vende Aston Martin no carbura?

Fernando Alonso alberga grandes expectativas con el proyecto de Aston Martin en 2026 / Andy Wong

Fernando Alonso no se merece un final de carrera con tanto sufrimiento. Seguramente, el bicampeón asturiano no eligió bien el momento de cada equipo por el que transitó desde que logró sus dos títulos, con la excepción de su brillante paso por Ferrari. Y en 2023, cuando se embarcó en su última aventura con Aston Martin y acabó el año con ocho podios, pocos imaginaban que las cosas llegarían a torcerse de tal forma.

Este domingo en México, Alonso no contaba con terminar en los puntos, pero tampoco esperaba un desenlace tan sumamente desalentador. Después de penalizarle con un nefasto pitstop de 7,1 segundos y sugerirle que dejase pasar a Stroll, Fernando enfiló en camino de vuelta a boxes, con problemas de frenos, sumando su quinto abandono de la temporada. Cuatro han sido por fallos técnicos.

Tras la carrera, en el corralito con los medios, le preguntaron si el próximo año podría aspirar a un mejor resultado en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, un escenario que siempre se le ha atragantado. Y la respuesta de Fernando fue demoledora: “Vendremos con un coche que por lo menos está diseñado por Adrian Newey, así que esperemos no ser tan lentos”, soltó.

Llegados a este punto, hay quien se plantea si quizá en Aston Martin todo va sobre ruedas de cara a 2026 o si por el contrario, los de Silverstone están vendiendo una ‘moto’ que no carbura. Cierto que 2025 es un año de transición y que el enorme esfuerzo, en recursos y personal, con fichajes de lujo como el propio Newey, el ex Mercedes Andy Cowell y ex Ferrari Enrico Cardile, está enfocado a la nueva era de la F1, con nuevo reglamento y motores Honda.

Pero también es verdad que para construir un equipo a la altura de los grandes, con capacidad real para pelear por títulos y victorias, no basta con una alineación estelar. El calvario de Alonso en 2024 y especialmente el que está viviendo este año desvela carencias muy significativas a nivel de estructura. Hay mucho que mejorar y poco tiempo para mostrar que van en serio. Ojalá tenga razón Fernando y el próximo año su Aston Martin 'vuele' en México y en todos los circuitos del Mundial.