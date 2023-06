Montjuic, montaña pagana

La montaña de Montjuic ha estado a punto de convertirse en el particular “Monte de los Olivos” del barcelonismo, pero tras un mes frenético, reuniones urgentes, expectativas trenzadas y declaraciones cruzadas, el sueño definitivamente se ha deshecho y no lo será.

No, no subiremos peregrinamente a adorar al Messi-as sin importarnos el calor, el frío o la lluvia.

No, no se convertirá en nuestra particular tierra santa culé con la esperanza de contemplar, quién sabe si por última vez, el último milagro del gran hacedor del futbol.

No, no seremos el fiel rebaño que inunde sus laderas de vidas humanas expectantes siguiendo ciegamente y sin contestación, al mayor profeta del balón que haya habitado el planeta Tierra.

Montjuic será divina, pero también terrenal, cercana,… y pagana.

No estará más allá del mar de Tiberiades, sino simplemente cruzando el Paral.lel y la plaça d’Espanya.

No habrá que viajar descalzo al norte de Galilea, sino abrigarse y calzarse para la ocasión: Es sabido que en Montjuic la humedad es alta y el frío intenso, como también que nuestro primer equipo profesional estará en la cumbre esperando consciente de que sin nuestra presencia, todos sus anhelos y objetivos, que son los nuestros, serán mucho más complejos y difíciles de alcanzar.

Y es que, más que nunca, el Barça no será su primer equipo sino todas y cada una de las almas, cristianas o no, que le den aliento partido sí, partido también, hasta el soñado retorno al nuevo y flamante Spotify Camp Nou.

Definitivamente no encontremos aspectos mesiánicos, proféticos ni litúrgicos para hacer más leve el esfuerzo en la ascensión, por lo que el motor para seducir al soci, debe ser del todo terrenal y eso significa, para el Club, poner a funcionar las más astutas neuronas organizativas y ejecutivas en el afán de convertir la montaña de Sants en un santuario, sí, pero de la fiesta, de la alegría, de la diversión, de la sorpresa, de la opulencia barcelonista y de la luz.

El Club hará bien en ponerse en buenas manos en la compleja y trascendente misión de promocionar desde ya y hasta la saciedad, la montaña, y convertir Montjuic en un atractivo experiencial no solo turístico sino también local que resulte incuestionable y deseado, y que vaya más allá, mucho más allá, de lo que supone ver un simple partido de futbol

Solo con la ayuda de todos lo conseguiremos, y no esperemos encontrar milagros de ver multiplicarse panes y peces, comprémoslos en destino.

Panes, peces, hamburguesas, butifarras y refrescos, pero “passant per Caixa”.

El Club lo necesitará.