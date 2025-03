El momento de Neymar ya pasó

Neymar del Santos celebra un gol, durante un partido del Campeonto Paulista / EFE/ Guilherme Dionizio

Por suerte, en el Barça hay gente que, a veces, pone orden y piensa. Si el presidente, Joan Laporta, lo hizo cuando alguien en la sección de baloncesto se planteó el regreso de Thomas Heurtel, abortando la operación, ha sido ahora el director deportivo del equipo de fútbol, Deco, quien ha puesto ‘seny’ cerrando cualquier posibilidad de que Neymar vuelva al Barça la próxima temporada.

Que el brasileño fue un excelente jugador, sobre todo mientras vistió la camiseta del Barça, es tan cierto como que hace ya unos cuantos años que dejó de serlo. Estuvo cuatro años en el Barça y formó un tridente espectacular junto a Leo Messi y Luis Suárez. Dejó unos grandes números. 105 goles y 76 asistencias en 186 partidos y actuaciones memorables, como la de la final de la Champions de 2015 ante la Juventus y la de la histórica remontada ante el PSG.

Precisamente aquel partido acabó provocando que tomase una de las peores decisiones de su vida, como él mismo ha reconocido. Neymar fue el mejor jugador del Barça en aquel 6-1 contra el equipo parisino, pero vio como al día siguiente todas las portadas se las llevaba Messi con su icónica celebración del tanto de Sergi Roberto.

Aquel día, el brasileño, siempre ambicioso, empezó a pensar que si quería ganar el Balón de Oro, debía cambiar de aires y en verano de 2017, cuatro años después de fichar por el Barça, pagó su cláusula de rescisión de 222 millones de euros y se fue al PSG. En Francia, se hartó a ganar ligas y copas, pero no logró ni el Balón de Oro que tanto quería ni la Champions.

Al poco de irse ya quería volver y tanto él como su entorno intentaron varias veces su regreso. Nunca se acabó dando y Neymar, ya con 31 años, decidió en el 2021 marcharse a ganar dinero a la liga de Arabia Saudí. Fichó por el Al-Hilal con un rendimiento bajísimo, más propio de un jugador semi retirado que de la estrella que fue. Hace poco más de un mes regresó a su Santos y desde su entorno se ha querido volver a ligar su nombre al del Barça.

Deco ya ha atajado todos los rumores dejando bien claro que no se contempla su fichaje. Otra buena decisión del director deportivo. No puede regresar Neymar porque en su día dejó tirado al club azulgrana. Porque tiene 33 años y está claramente en el declive de una carrera que podría haber sido mucho mejor para él si hubiese tomado otras decisiones. Y porque su presencia en el vestuario podría ser una mala influencia para algunos jóvenes que están iniciando una carrera muy prometedora. Pep Guardiola, en su día, apartó a Ronaldinho y Deco de Messi. El actual director deportivo no quiere ahora juntar a Neymar con los jóvenes.