Es momento de controlar y gestionar el talento en el Barça

Para alcanzar el techo del primer equipo del Barça a menudo hay que acceder por diferentes caminos. Los ejemplos de Cubarsí, Lamine y Bernal son un orgullo para los culés, pero también pueden convertirse en un precedente peligroso para el resto de canteranos.

Lo que ha pasado con ellos es algo anormal. Instalarse en el primer plantel azulgrana con 16 o 17 años y hacerlo, además, como titular indiscutible es algo completamente fuera de lo común. Parece ahora que los chicos que ya tienen 19 o 20 y no están en dinámica a las órdenes de Flick hayan perdido ya el tren del primer equipo y deban buscar una alternativa para sus carreras.

Espart Cortés y Tommy son habituales en las convocatorias de Flick / Dani Barbeito

Hay perfiles de futbolistas que necesitan cocerse un poco más y otros estímulos para poder estar listos y tener un papel relevante en el ‘súmum’ del Barça. La inmensa mayoría no acabarán llegando. Es ley de vida. Incluso aquellos a los que se detectó como opciones claras de acabar triunfando en el club a veces se han torcido y no lo han hecho.

Factores externos

La evolución de un jugador es caprichosa y, a veces tristemente, está ligada a factores que los coordinadores y responsables de formación no pueden controlar. Una vez terminada la temporada, es el momento de no tomar decisiones precipitadas y detectar bien qué talento se puede dejar escapar y qué no. Es algo que, en líneas generales, está haciendo bien la secretaría técnica los últimos tiempos. Mantener el control de los futbolistas en operaciones de salida de talento formado en La Masia.

Marc Guiu, jugador del Chelsea, atraviesa una situación complicada / Instagram: @marcguiu9

Lógicamente, con Dro y Marc Guiu no se pudo hacer porque se pagaron sus cláusulas y, de alguna forma, estabas indefenso. Es algo que se ha corregido ya de cara al futuro estableciendo una serie de cláusulas y asteriscos en los contratos para que no se produzcan estas fugas a coste bajo. Deco y compañía tienen ahora un montón de carpetas por resolver.

Nombres que cuidar y gestionar

Mucho talento de cantera que gestionar. Algunos, pocos, tendrán espacio en la primera plantilla y se les podrá hacer ficha del primer equipo. Flick ya ha estado este pasado curso contando con Tommy, Xavi Espart, Álvaro Cortés o Jofre Torrents. Todos ellos perfiles que gustan mucho en la parcela deportiva y que se considera que, más pronto o más tarde, podrían ser piezas importantes en lo más alto del escalafón de la entidad catalana.

Fuente de talento para el primer equipo...y de ingresos

Ahora toca decidir bien. Si hay salidas, que sean con opciones de recompra, con cesiones simples o con fórmulas que permitan si el futbolista explota y crece como se prevé, poder recuperarlo sin que suponga un esfuerzo económico elevado.

Hay ventas, quizás alguna dolorosa, que se harán mediante traspaso para poder también recaudar e ingresar ante todo el gasto previsto (los 80 millones de Gordon ya, sin ir más lejos). La cantera es una fuente de talento para nutrir a la primera plantilla y también una de ingresos. Es un manantial que no para de brotar. Un valor incalculable.