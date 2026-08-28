De la mofa a la prudencia

Borja de Ormaechea me invitó a las instalaciones del Club de Golf Llavaneres a una tradicional Ryder social. Al terminar el torneo, los participantes (todos de indiscutible cuna de finas sedas culés, menos Javi, el inevitable perico discordante) se sentaron en la magnífica terraza del club ante una merecida cena con vistas imponentes al Mediterráneo y con el partido del Real Madrid-Real Sociedad de fondo. Veinte comensales en una mesa que representaba fielmente la distinguida tribuna del Camp Nou. Y con el comienzo del partido, empezó también la función.

Sonrisas de sarcasmo. El Madrid circulaba, insistía, se enredaba y parecía incapaz de solucionar aquello. La mesa se vino arriba. El Madrid no jugaba a nada, deambulaba perdido, no hilvanaba. En definitiva, estaba haciendo exactamente lo que necesitábamos para que aquella reunión social fuera todavía más divertida. Cada ataque merengue era recibido con una mezcla de condescendencia y alegría. Cada ocasión fallida provocaba una risa. Pero el fútbol tiene esa mala costumbre de recordar que los partidos no se ganan por percepción o votación popular.

Y apareció Mbappé.

De repente, la mesa bajó un tono, después dos, más tarde tres. La risa jocosa y pija se convirtió en comentario. El comentario, en silencio. Y el silencio… en prudencia. Porque una cosa es analizar al Madrid y otra, bien diferente, olvidar que en el Bernabéu hay un futbolista capaz de convertir el bostezo en amenaza. Mbappé no necesita que su equipo juegue maravillosamente. Le basta con encontrar un metro, una carrera, un error o una pelota aparentemente inofensiva. Y entonces sucede lo que nadie quería admitir: el Madrid goleó. Fue precioso observar la metamorfosis de aquellos veinte tribunos. Primero, la superioridad. Después, la confianza. Luego, la duda cuando comprendimos que se había reído demasiado pronto. Oriol y Ramon explicaban que, aun así, el Madrid no jugaba a nada, y lo explicaban con pizarra, flechas y PowerPoints mentales que acabaron en el búnker del hoyo 1. Y entendí, de nuevo, que hay que desconfiar si el protagonista es el Madrid.

La cena terminó como termina un partido en la tribuna del Camp Nou. Amabilidad, sonrisas y besitos de despedida comentando que entre Mbappé y los árbitros, el Madrid iba a estar ahí… Como siempre, como cada año. Y eso, queridos tribunos, no admite bromas. Bueno, alguna sí. Pero hagámosla con prudencia, que Mbappé es un demonio, y ya sabemos que el arbitraje vive en la morada de Lucifer.

¡Viva el futbol y viva el golf en el Maresme!