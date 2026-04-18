¿Y la moción de censura en el Real Madrid?

Si las respectivas eliminaciones del Barça y Real Madrid en la Champions League las acotamos, justificamos y explicamos única y exclusivamente bajo el paraguas de los errores arbitrales, nos estaríamos equivocando todos y haciéndole un flaco favor a la realidad de los hechos. No solamente ha sido por esa razón, que queda muy bien para hacer populismo, hace falta más autocrítica. Aquí y allí.

Eso sí, es asombroso ver cómo desde la capital se quiere ‘blanquear’ el adiós europeo del Madrid poniéndolo a la misma altura del Barça, cuando la trayectoria del Real Madrid ha sido un fracaso estrepitoso y la del Barça, solo una decepción. ¿Por qué? Porque en los últimos dos años, el Barça ha conquistado cinco títulos con un juego de autor, enamorando al mundo del fútbol, y el Real Madrid, sin embargo, y a pesar de tener a Mbappé, ha sido masticar tornillos partido tras partido.

Diré más. Si lo que ocurre en el Real Madrid estuviera sucediendo en el Barça, no tengan la más mínima duda de que ya se hubiera puesto en marcha una moción de censura como las de 2008 y 2020. Seguro... Futbolísticamente hablando, lo del Real Madrid es un mal parto y allí debe escocer mucho, muchísimo, que, a pesar de no tener ‘fair play’ para hacer grandes fichajes (algo que se debe poner en el debe de los gestores del club), el Barça haya sido capaz de volver a sacar, gracias al trabajo de tantos años en La Masia, una extraordinaria generación de futbolistas: Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín, Gavi, Bernal, además de los Olmo, Eric, Gerard Martín, Balde, Casadó...

De todos los análisis que he leído y he escuchado en las últimas horas, me quedo con la reflexión que hizo el Lobo Carrasco, que no es dudoso, ¿verdad? Josep Pedrerol le preguntó: “¿Ha sido el Atlético más listo que el Barça”? Carrasco contestó: “¿Listo es sinónimo de oficio?”. Pedrerol añadió: “Sería...”. Y finalmente, el Lobo sentenció: “Nos ha faltado a nosotros, sí”.

Exacto, oficio. Esa es la palabra, eso es lo que le ha faltado al Barça de Flick esta temporada y también la pasada en Champions League y en la Copa del Rey ante el Atlético. Diríase que Flick no ha aprendido la lección de lo que ocurrió en la vuelta de las semifinales ante el Inter de Milán, donde el Barça pasó del 2-0 al 2-3 en el minuto 87 y fue incapaz de retener el balón y dormir el partido. Estuvo a cinco minutos de la final y no supo gestionarlo. Eso es falta de oficio.

Un equipo que quiere ganar la Copa de Europa no puede encajar siete goles en semifinales. Tampoco perder 0-2 en casa en la ida de cuartos de final o que te endose cuatro goles solo en la primera parte un equipo como el Atlético en la Copa del Rey. O que te vuelvan a apuñalar por la espalda cuando te has puesto 0-2 y has igualado la eliminatoria en Champions. Ahí es clave la gestión táctica del entrenador. La épica está muy bien, pero no es necesario jugar siempre a tumba abierta, asumiendo riesgos constantemente en defensa, siendo ‘cazados’ cada dos por tres. Y no solo los grandes, cualquier equipo. Si quieres pasar una eliminatoria, has de saber controlar esos riesgos. Y el Barça de Flick, no sabe. Y no es solo un pecado de juventud, es algo más profundo.

El técnico alemán, que va a calcar prácticamente la misma temporada (Liga y Supercopa de España) que hizo Xavi Hernández en la 2022-2023 (a excepción de la Champions League, donde los de Xavi cayeron en la fase de grupos), ha de entender que las eliminatorias duran un mínimo de 180 minutos. Debe darle una vuelta de tuerca a su sistema táctico porque los rivales ya hace tiempo que le han tomado la matrícula. Eso… o más oficio.