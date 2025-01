La moción de censura de Flick a Ancelotti

Raphinha fue el MVP de la gran final de la Supercopa ante el Madrid / AP

Con la Supercopa en el bolsillo, una nueva humillación al Madrid en su palmarés y la inscripción a Olmo y Pau Víctor conseguida contra viento y marea, Laporta va a ser el rey del mambo en la rueda prensa de hoy. Hace una semana, la oposición le pedía la dimisión y amenazaba con una moción de censura. Hoy, la oposición está escondida, lo de la moción de censura no ha durado ni cinco minutos y el presidente está fuerte como un roble. Buena señal. Y es que en esto del fútbol las mociones de censura solo tienen una mínima posibilidad de salir adelante si el equipo va mal. Y que el Barça vaya bien es algo que quieren todos los barcelonistas... ¿o no?

Total, que la única moción de censura es la que Flick le ha puesto a Ancelotti: 9-2, mayoría absolutísima. La superioridad del Barça y la lección táctica de Flick son de una dimensión tan descomunal que dejan en evidencia a Ancelotti. También a Florentino Pérez, al que su obsesión por Mbappé ha desacreditado. Lo jugó todo a una carta innecesaria y despreció la marcha de Kroos.

Pero de un entrenador como Ancelotti se espera que sepa compenetrar a once jugadores de talento indudable. No lo ha hecho. En la final de la Supercopa jugó sin centro del campo. Cuatro muy buenos delante y nadie detrás. Cuatro que no corren, dos que no dan el abasto y una defensa de cristal. Lo del domingo fue lo más parecido a un enfrentamiento entre un equipo y una banda. Flick ha hecho un equipo con niños de la cantera y Ancelotti lo ha roto jugando solo para sus niños bonitos. El resultado es demoledor: 9-2. Y esperen...

