El mito de las lesiones en el Barça

Dani Olmo se duele sobre el terreno de juego / Dani Barbeito

Quienes hace tiempo que ya peinamos canas sabemos que las cuitas entre médicos y preparados físicos, preparadores físico y médicos en el FC Barcelona es algo tan antiguo como el propio club. También fisioterapeutas/recuperadores físicos han estado muchas veces en medio de esas discusiones. Incluso afamados entrenadores llamaban a confesión a unos y a otros para intentar entender a qué obedecía tantas lesiones de sus futbolistas. Es decir, estamos ante un clásico. Nada nuevo bajo el sol.

Además, siempre se ha utilizado el número de lesiones como arma arrojadiza para criticar o menoscabar la labor de unos y otros y también ha dado y sigue dando pie a tertulias interminables en el periodismo. Los años pasan, la ciencia avanza, se invierte cada vez más dinero en prevención, en máquinas de recuperación, pero los futbolistas de élite continúan lesionándose igual... o más que antes. ¿Más partidos más lesiones? ¿Más intensidad más riesgo?

De las sabias manos de los queridos y añorados Malgosa, Angel Mur (padre e hijo) o Jaume Langa, de aquellas camillas de skay, de un trato casi artesanal, hemos pasado a artilugios de fisioterapia más propios de la NASA, a la medicina más avanzada, a máquinas que predicen los riesgos y casi el número de la lotería... pero los jugadores siguen cayendo como moscas. Aquí y allí, no es una exclusiva del FCB. Miren el Real Madrid, el PSG, el City...

Hace cuarenta años ya se decía que el futbolista/deportista, para poder rendir, tenía que seguir una dieta alimenticia adecuada, no beber alcohol ni fumar, dormir y descansar las horas necesarias, no trasnochar, vigilar la higiene bucodental... No creo que eso haya cambiado en estos tiempos que corren.

Ante la catarata de datos que llegan a recopilarse y a analizarse, vaya este por delante, porque es irrefutable: el Barça de Hansi Flick fue el equipo de La Liga que más lesiones tuvo la temporada 2024-2025, con 20 futbolistas diferentes lesionados en una plantilla de 26. En el estudio del portal especializado Transfermarkt se recoge que entre todos ellos se perdieron 175 partidos, por 144 los jugadores del Real Madrid, el segundo equipo con más lesionados.

El Barça de Flick fue campeón de Liga, de Copa del Rey, de la Supercopa de España y estuvo a un gol de meterse en la final de la Champions League. Es decir, una temporada, en lo futbolístico, extraordinaria. Sin embargo, nadie o muy pocos repararon en ese coste, porque los títulos y el gran juego desplegado dejaron en segundo plano esa realidad.

Con la última lesión de Pedri, la pubalgia de Lamine Yamal, y sobre todo la gestión de la lesión de Gavi, el foco se ha vuelto a poner en el elevado número de inquilinos en la enfermería del Barça... y en el equipo de preparadores físicos y fisioterapeutas que, en teoría, iban a reducir a la mitad esas incidencias. Pues no, aquí no hay magos. El día que alguien, de forma científica, explique el porqué se lesionan tanto los futbolistas y encuentre la solución perfecta para que eso no ocurra, se hará millonario.

Mientras tanto, lo que no se puede hacer en el Barça es echar pestes del trabajo de otros entrenadores y su staff y presumir de que ahora, con este o con aquel “estas cosas no pasarán” y “entrenamos más y mejor”. No, porque el tiempo, juez inapelable de todo, puede dejarte con el culo al aire. Científicos de boquilla, no.