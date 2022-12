Mirotic debutó para ser decisivo

El Barça superó al Alba Berlin a domicilio en la jornada de Euroliga El pívot hispanomontenegrino se convirtió en el MVP del partido y dejó buenas sensaciones

UN PROBLEMA CON LA DEFENSA

Saras no deja de insistir en que la clave de todo está en la defensa. Pero, ya hace tiempo que sus jugadores no le hacen demasiado caso. Empieza a ser habitual que los rivales del Barça acaben sumando 80 o más puntos. Las victorias llegan, eso sí, por la enorme calidad y capacidad anotadora de los blaugranas. Ante el Alba no fue una excepción.

Tras un primer cuarto primoroso tanto en ataque como en defensa, 19-30, en el segundo el Barça bajó su exigencia en todos los aspectos. Cierto que Jasikevicius planteó un inicio de duelo con un cinco muy físico, con Mirotic en plan estelar, y el resto de los hombres cumpliendo con nota. Los alemanes aguantaron el intercambio de canastas, hasta que un parcial de 2-9 los desequilibró. Pero, el segundo periodo fue radicalmente diferente. El Alba apretó en defensa, había recibido 30 puntos en 10’, y los blaugranas se descontrolaron. Perdidas de balón, errores en ataque, una defensa que hizo aguas y un rebote defensivo inexistente. El Barça recibió 27 puntos en este cuarto. Una montaña rusa que tuvo continuidad tras el descanso. Saras debió apretar a los suyos, y éstos salieron muy motivados. Dominio absoluto del escenario y parcial de 11-26 en el tercer cuarto. Pero, otra vez en el definitivo periodo, la relajación pasó factura a los blaugranas. Especular tiene sus riesgos, y el Barça sufrió para alcanzar el 86-88 definitivo, tras recibir 29 puntos en los últimos 10’.

BIENVENIDO MIROTIC

Tras meses ausente, el montenegrino estuvo impecable en su retorno. Jugador más valioso del partido, y unas sensaciones excelentes en a pista. Poco más se le puede pedir. No obstante, en ataque el Barça tuvo muchos protagonistas. Como siempre Laprovittola en su línea, pero, además, ya empieza a ser una constante que Higgins acabe los encuentros con muy buenos números. Satoransky también estuvo a la altura y Tobey metió alguna canasta decisiva. Kalinic y Vesely, sólidos, físicos y apagando incendios detrás.

Pero, también el Alba estuvo fino delante. La serie de triples de Blatt, 5 de 9, hizo mucho daño al Barça. Saras puso en pista a Paulí para secarlo, pero no fue efectivo. Y la pareja Smith-Thiemann, aunque a rachas, superó cuando y como quiso, en el 1x1, a la defensa blaugrana. No fue un partido de mucho juego interior. De hecho, los alemanes buscaron siempre correr, o superar a los blaugranas en acciones de fuera hacia adentro. Al final, ganó la calidad y la experiencia, ante el deseo y el esfuerzo colectivo. Un triunfo trabajado que mantiene al Barça en una buena dinámica. El equipo ya ha recuperado a los ausentes, y ahora es el momento de trabajar en los entrenamientos para pulir aspectos como la defensa y la continuidad en el esfuerzo.